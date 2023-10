Horóscopo de hoy, domingo 29 de octubre

A veces hay cosas que nos afectan especialmente, sentir ese desgarro en ustedes arianos es profundo. Y a la vez, desde lo profundo saben salir y encontrar la paz de nuevo. Miren adelante siempre. Habrá sorpresas alegres en este día, sepan verlas. Momento de color: perla.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Música para sus oídos taurinos, que llega desde la pronunciación de palabras que esperaban por parte de personas de su interés. Hoy es un día para aceptar invitaciones o hacerlas ustedes. Los compromisos laborales atiéndanlos mañana. Momento de color: dorado.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Cuando tenemos sensación angustiante o de desazón, no hay que acostumbrarse, hay que revisar y profundizar. Es posible más de lo imaginable vivir feliz. Esquiven motivos de tristeza, sean creativos y optimistas. Momento de color: oro.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cancerianos procuren no tentarse tato con gastar en cosas que realmente no necesitan. No es aconsejable endeudarse. Disfruten la jornada, caminen, ejercítense, liberen energías contenidas. Momento de color: anaranjado brillante.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Hoy prueben analizar qué cosas tienen que cambiar para mejorar las relaciones interpersonales. Llegan a poder estar a punto de concretar nuevos proyectos en el plano de las actividades. Creatividad y entusiasmo. Momento de color: verde cian.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Les pedirían explicaciones en el plano familiar que ustedes las darán si lo creen necesario. Se hacen confusas las opciones en el plano de las finanzas, procuren hacerse en tiempo para pensar paso a paso sus ambiciones. Momento de color: salmón.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Desde su intuición podrán darse cuenta acerca de algunos problemas que tienen en su ámbito laboral. Librianos recuerden no gastar inútilmente y atenerse a no generarse gastos sin necesidad. Tentaciones. Momento de color: uva.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Sensación de agotamiento mental y con ganas de poder divertirse saliendo con amigos o personas de su interés. Verán el día con plenitud y con un descubrir una nueva paleta de oportunidades, sin tanta exigencia propia. Momento de color: rosa.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Arqueritos háganse el rato para organizar sus tareas para evitar que los nervios los dominen. Háganse sus planes y proyecten correctamente. Hay cosas importantes en su hogar que van camino a solucionarse. Momento de color: canela.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Hoy propónganse hacerse un plan para alimentarse más sanamente. Entender al otro es parte del trabajo diario que todos tenemos. Partir desde la mejor actitud que puedan ofrecer, para poder terminar con disputas. Momento de color: coral.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Se ubicarán en mayores circunstancias para poder crecer en el plano social. Contactos, nuevos amigos y crecimiento de conocimiento en diferentes actividades. Refuercen acuarianos ese ánimo agradable. Momento de color: turquesa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Dense su lugar y planifiquen alguna salida con quien más quieran. Día con luz en el que verán cosas nuevas, paseos, descubrimientos internos sobre que a veces nos encapsulamos en las situaciones que nos gobiernan. Hay que salir. Momento de color: fucsia.