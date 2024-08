Horóscopo del fin de semana del viernes 16 al domingo 18 de agosto

Mercurio es el planeta que rige la mente y la comunicación, por lo que su movimiento retrógrado puede causar malentendidos o retrasos y complicaciones en viajes. Todos los signos deben estar muy atentos para aclarar los conflictos y que no pasen a mayores.

Además, hasta el 24 de agosto tiene lugar la mágica lluvia de estrellas Perseidas, conocida también como lágrimas de San Lorenzo. Es una ocasión ideal para mirar al cielo y pedir un deseo porque puede cumplirse muy pronto.

Horóscopo del fin de semana para Aries

Pide, que se te va a dar. Se empiezan a alinear los astros y las buenas energías, lo que te ayudará a tomar decisiones que te permitan avanzar. Tendrás un ascenso o bonificación en cuestiones de sueldo. Respira hondo y deja que las cosas fluyan, porque te van a sorprender los resultados.

Horóscopo del fin de semana para Tauro

Llegó tu momento de estar en la cima, crecer y tomar decisiones para seguir avanzando. No tengas miedo al qué dirán. Sin embargo, debes ser muy cauteloso en tus inversiones y preguntar todo dos o tres veces. Cambios inesperados vienen a tu vida y te abrirán posibilidades nuevas para ser más feliz.

Horóscopo del fin de semana para Géminis

Es tu momento de triunfo, determinación, éxito y abundancia, pero debes creerlo y no sabotearte a ti mismo. Sigue con ese proyecto porque es válido caerse, equivocarse y volverse a levantar. No pierdas de vista tus sueños porque Júpiter, el gran benefactor, transita por tu signo y nada es imposible para ti.

Horóscopo del fin de semana para Cáncer

Sigue brillando, aprovechando tu momento de estabilidad y teniendo una actitud positiva en todo lo que hagas. Llegan buenas noticias y oportunidades laborales en estos días, así que espéralas con alegría. Te aguardan días fabulosos en los que puedes recibir la recompensa a las muchas y buenas acciones que has hecho.

perseidas lluvia estrellas La lluvia de estrellas Perseidas tiene lugar hasta el 24 de agosto. NASA

Horóscopo del fin de semana para Leo

Sigues teniendo una buena racha y estabilidad en tu vida, por lo que podrás arreglar asuntos que tenías pendientes de tiempo atrás. Viene un regalo que no esperabas y que te va a dar mucha alegría. Con el Sol en tu signo, es el momento de volar alto y desprenderte de cualquier carga que te condicione.

Horóscopo del fin de semana para Virgo

Cierras un proyecto que tenías de tiempo atrás y eso te va a ayudar a liberarte del estrés. Aprovecha para salir de viaje, visitar a alguien que deseabas ver y dedicarte tiempo para ti. Intenta escuchar a tu corazón, a tu voz interior, y sigue sus dictados para recuperar la armonía.

Horóscopo del fin de semana para Libra

Calma, que todo pasa. Puede haber algunos enojos y pleitos en cuestiones familiares o laborales, pero nada que no puedas resolver. La energía astral te conduce por el camino correcto para que consigas lo que tanto deseas desde hace tiempo. Déjate llevar y sigue los impulsos de tu corazón.

Horóscopo del fin de semana para Escorpio

Son días de mucho trabajo y dedicación a tus proyectos. Estás creciendo y en los próximos días te llegará una prosperidad sin límite, así que prepárate. Los cambios que necesita tu vida pueden venir más pronto que tarde. Alguien a quien quieres te va a ofrecer su apoyo incondicional.

Horóscopo del fin de semana para Sagitario

Viene una abundancia sin límites: se van a dar muchas cosas en cuestiones laborales y de pagos que tenías atrasados. Trata de no pelearte con nadie y menos con la gente que más te quiere. Pueden presentarse situaciones inesperadas que te favorezcan mucho y que te sitúen donde siempre has querido estar.

Horóscopo del fin de semana para Capricornio

Es el momento de seguir preparándote, resolver todas tus dudas y problemas y crecer como persona. Últimamente has tenido algún pesar, pero no te estanques y sigue avanzando. Tienes las ideas muy claras y vas a tomar el timón de tu vida, dirigiéndolo hacia donde tú quieres y no donde te obliguen los demás.

Horóscopo del fin de semana para Acuario

Sigue adelante, no te detengas y no tengas miedo, que te van a salir muchas oportunidades nuevas en cuestiones de negocio y trabajo. Tienes que dejar ir muchas cosas que ya no son para ti. Te conviene adaptarte a las circunstancias y sacar el mayor provecho de ellas. Deja que tu inteligencia marque los tiempos.

Horóscopo del fin de semana para Piscis

Vienen amores, trabajos y situaciones nuevas que te van a dar alegría en los próximos días. Las cosas se van a empezar a dar y a fluir sin tanto problema. El Cosmos te protege, así que no te preocupes si algo falla porque pronto vendrán más oportunidades.