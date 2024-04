Estos son los números de la suerte para hoy viernes 5 de abril, para cada signo

Incorporar los números en tus actividades diarias puede atraer buena fortuna, dinero, amor y prosperidad. Además, según la cifra que corresponda a tu signo del zodíaco, puedes utilizar ese número como guía durante el resto del día.

Numerología La numerología es una práctica ancestral que resulta útil para hacer predicciones sobre el futuro. Freepik

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Números: 7, 21, 35, 49, 63

Color: Violeta suave.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Números: 3, 17, 31, 45, 59

Color: Cian brillante.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Números: 5, 19, 33, 47, 61

Color: Gris perla.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Números: 8, 22, 36, 50, 64

Color: Azul índigo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Números: 2, 16, 30, 44, 58

Color: Dorado.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Números: 9, 23, 37, 51, 65

Color: Verde oliva.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Números: 4, 18, 32, 46, 60

Color: Rosa pastel.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Números: 6, 20, 34, 48, 62

Color: Morado profundo.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Números:

Color: Azul plateado.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Números: 10, 24, 38, 52, 66

Color: Amarillo suave.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Números: 1, 15, 29, 43, 57

Color: Marrón tierra.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Números: 11, 25, 39, 53, 67

Color: Rojo intenso.

Horóscopo del Zodiaco: la soltería no es compatible con estos signos

Cáncer

A las personas nativas de este signo les encanta tener el apoyo incondicional de su pareja en todo lo que hagan. Esto los hace un poco posesivos, y al mismo tiempo pueden ser dominantes.

Para ellos, tienen siempre la razón absoluta, pero a pesar de esto suelen ser entregados y apasionados con la persona que aman. Son de utilizar sus encantos de seducción para que su pareja se sienta atraída a ellos.

Horóscopo Los astros representan una herramienta valiosa para comprender tanto la propia personalidad como la de los demás. Freepik

Leo

La personas de Leo son orgullosas y no se permiten estar solas, ya que la compañía de su pareja les da fortaleza. No pueden visualizar su vida en solitario, y siempre deben estar de la mano con alguien que los ayude además de tomar iniciativas que ellos no están dispuestos a asumir.

Piscis

Piscis no puede imaginar una vida sin su pareja. Siempre buscan sentirse queridos, ya que poseen una baja autoestima, y es por eso que buscan el respaldo de una persona especial que los ame como lo hacen ellos. Los detalles son lo que más les gusta, por eso siempre necesitarán tiempo y calidad en el amor.