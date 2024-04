Estos son los números de la suerte para hoy viernes 19 de abril, signo por signo

Los números no son solo cifras, sino portadores de energías que influyen en nuestras vidas de maneras sorprendentes. Desde la fecha de nacimiento hasta el número de documento, estos ocupan un espacio significativo en el día a día.

Numeros Los números muchas veces dan señales, según el momento de la persona. Pexels

Números de la suerte para cada signo del zodíaco

Aries

Números de la suerte: 17, 9, 101, 35, 128

Color: turquesa.

Tauro

Números de la suerte: 128, 164, 130, 54, 96

Color: amarillo.

Géminis

Números de la suerte: 61, 9, 39, 171, 138

Color: rojo.

Cáncer

Números de la suerte: 139, 160, 156, 173, 90

Color: rosa.

Leo

Números de la suerte: 185, 69, 143, 132, 119

Color: naranja.

Virgo

Números de la suerte: 96, 152, 157, 142, 105

Color: azul.

Libra

Números de la suerte: 73, 103, 108, 197, 172

Color: verde.

Escorpio

Números de la suerte: 54, 20, 107, 101, 162

Color: bordó.

Sagitario

Números de la suerte: 196, 128, 74, 177, 10

Color: violeta.

Capricornio

Números de la suerte: 146, 156, 23, 25, 43

Color: celeste.

Acuario

Números de la suerte: 27, 47, 158, 175, 138

Color: verde esmeralda.

Piscis

Números de la suerte: 198, 158, 61, 180, 29

Color: lila.

Horóscopo del Zodiaco: los tres signos que tienen más apuro por estar en una relación

Cáncer

A la cabeza, Cáncer, el cuarto signo del zodiaco, aquel de quienes nacieron entre un 21 de junio y un 22 de julio. Los del cangrejo no le tienen miedo al amor, al contrario. El querer a otro implica complicaciones, miedos y ceder. Pero cáncer tiene conexión con los otros, le gusta, lo anhela. Busca el amor.

Horóscopo Inteligencia artificial: El día que debes jugar a la quiniela según tu signo. Freepik

Piscis

El último signo del zodíaco, Piscis, aparece entre los primeros cuando se trata de estar en una relación. Nacidos entre un 20 de febrero y un 20 de marzo, los piscianos no la van con los amores a medias. Por eso, los del signo de los peces no dudan en hacer sentir su calidez, en transmitir la importancia de ese compartir una relación. Un amor que no se guarda nada.

Libra

El top 3 lo completa Libra. Para quienes llegaron al mundo entre un 23 de septiembre y un 22 de octubre, hay urgencia por el amor. Sin embargo, el equilibrio y la armonía de la balanza hacen que los de libra tengan claro también valorar el tiempo, la energía y la dedicación propias. El reencuentro con la soledad ayuda a no embarcarse de manera demasiado apresurada.

De acuerdo con el ranking, del cuarto al duodécimo lugar, el resto de los signos se ubican de esta manera: tauro, géminis, leo, aries, escorpio, sagitario, virgo, capricornio y acuario.