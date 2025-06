Con la Luna en fase menguante en Acuario, este día llega con una invitación a soltar viejos patrones mentales, desapegarte de lo que ya no suma y abrir espacio para una versión más libre y auténtica de vos.

Este sábado, el universo te empuja a soltar lo que ya no resuena: el cuarto menguante marca el comienzo del cierre de un ciclo lunar. Es el momento ideal para reflexionar, soltar y dejar ir lo que ya no nos sirve. No es momento de forzar, sino de observar qué caduca dentro nuestro y permitirnos una limpieza emocional.