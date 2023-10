Cómo influye el eclipse solar "anillo de fuego" en cada signo, según Mhoni Vidente

Cuidado con los enemigos ocultos, no te confíes tanto de las personas que acabas de conocer. Se precavido en todos los asuntos en cuestiones de trabajo y negocios nuevos. Aries tiene que abrir muy bien los ojos todo lo que está alrededor de ellos y en cuestiones de traiciones amorosas o traiciones de amigos que te recomienda que ese día el 14 de octubre con el eclipse solar, ponerse agua bendita, prender una vela, rezar un padre nuestro y encaminarse completamente a lo espiritual alejarse de todo lo negativo.

Después del día 14 el día del eclipse, el Aries se reinventa en todas las formas y empieza a crecer sin ningún límite, empieza a ver con más claridad su visión y sobre todo va a encontrar la estabilidad personal y amorosa que estaba esperando.

Tauro

El día 13 y 14 de octubre son días claves para Tauro para reinventarse para estar creciendo económicamente, de pedir lo que tanto necesita. El eclipse solar tienes que ponerte agua bendita, también prender una veladora o usar un escapulario de color rojo, el que tú quieras y eso te va a estar protegiendo de las energías negativas.

Te va a llegar un dinero extra, de una deuda del pasado o de algo que ya lo tenías perdido si quieres volver a empezar una relación amorosa, son los días claves 13 y 14 para empezar ese nuevo amor o esa estabilidad que te va a dar frutos.

Después del eclipse, Tauro va a renacer, va a volver a salir y a brillar más en todos los sentidos, trae una transformación positiva, va a dejar todo lo negativo atrás y sobre todo las enfermedades que no lo dejaban ser feliz.

Géminis

El eclipse ayudará a Géminis en todos los sentidos, en octubre le va a llegar abundancia y estabilidad. Trata de no sabotearte a sentar lo que viene con todos los brazos abiertos, esas energías positivas que te van a dar el eclipse.

Durante el 13 y 14 de octubre prende una vela e invoca a tú ángel guardían, pídele ayuda y vas a ver que las energías cósmicas se van alinear para ti. Después de esos días, cualquier sueño o meta que tengas se va a cumplir. Cuidado con la ira, los enojos y los celos, tienes que controlar y ser más paciente. Viene gente poderosa y nueva a tu vida, para darte nuevas oportunidades de trabajo y también en el ámbito del amor.

Cáncer

Es el momento de arreglar situaciones legales personales o problemas con familia con personas cercanas al trabajo o compañeros de escuela. El eclipse solar le va a estar diciendo que tenga cuidado con lo que coma que tenga cuidado con en cuestiones de caídas o accidentes que sea más precavida y más precavido.

Durante el 13 y 14 de octubre, prende blanca que use completamente el agua bendita o mucho perfume antes de salir de casa para cortar energías negativas.

Leo

El eclipse solar va a ser beneficioso para brillar y tener carisma, sensualidad en cuestiones amorosas y de negocios. Vienen situaciones muy agradables en cuestiones de pasión y amor el día 13 y 14 octubre. Cuidado con la carne de puerco o con problemas de alcohol o cigarro trate de medirte esos días en cuestiones de vicios.

El sol va a tener esa fuerza incalculable de bienestar de reinventarse de salir delante de quitarte enfermedades. Ponle atención a tus sueños ponle atención a lo que te rodea que viene un mensaje espiritual que te va a encaminar tu vida. Cuídate de las traiciones en cuestiones de amores del pasado aléjalo completamente de tu vida. Empieza a renacer con el mismo sol y ese anillo de fuego que te va a estar dando más estabilidad y crecimiento.

Virgo

El eclipse solar para virgo le está dando la oportunidad de tener el mundo en las manos que no se limite que no se llene de miedos de temores que deje atrás la inseguridad.

Trae esperanza, estabilidad y crecimiento, cualquier papelería de migración de pasaporte o de visa va a poder ser resuelto inmediatamente cualquier problema que tenías con familia o en cuestiones de herencia o algo en cuestiones legales va a ser resuelto casi inmediatamente.

Amistades verdaderas y poderosas vendrán a ti gente completamente con mucha fuerza y poder te ayudará a crecer económicamente.

Libra

El eclipse le da la oportunidad de crecer de ser el máximo emperador, va tener tantas cosas y todo lo que desea a sus pies que el eclipse solar le va a estar beneficiando sobre todo en cuestiones económicas de trabajo y sobre todo en cuestiones de relaciones políticas o públicas.

Después del eclipse viene alguien de fueras a proponerte un amor verdadero a proponerte una estabilidad o un negocio que te va a hacer crecer mucho. A trabajar la paciencia a todo lo que venga en el futuro. Es momento de que llegue la propuesta que estabas esperando.

Escorpio

Tene cuidado con las decisiones y con lo que dices, sé más inteligente a la hora de firmar un contrato o hacer un negocio con personas conflictivas o tóxicas. Te viene una sorpresa económica.

Después del eclipse llega un renacimiento total que vas a poder arreglar asuntos de trabajo legales o situaciones de dinero que estaban perdidos van a regresar a ti que si tenías algún problema en cuestiones de migración de visa americana se va a poder resolver, o cualquier trámite relacionado a divorcio, casamiento te va a funcionar.

Sagitario

Es momento de reinventarse. Cualquier trámite que estabas realizando se va a poder solucionar, vas a poder cerrar contratos o negocios que tenías de mucho tiempo y que no los habías podido concretar.

Cuídate de traiciones amorosas, de pleitos en cuestiones de casados o de pareja firme que van a ser muy fuertes o que van a detonar completamente en un divorcio o separación. Prohibido enojarse, celar o tener problemas. El día 14 o 13 de octubre no tomar mucho alcohol, no fumar tanto, ni excederte ningún vicio.

Capricornio

La luz del eclipse solar te está diciendo por fin estás dejando todo lo negativo y lo malo, atrás estás quitándote vicios malas amistades y estás viendo un futuro prometedor.

Te vas a sentir mejor contigo mismo viene esa nueva actitud en tu vida a estar más positivo ya quitarte sentimientos ajenos, del pasado y sobre todo decir: estoy en el momento de crecer de ser feliz y ser auténtico en todas las formas.

Viene la recompensa en cuestiones de una compra de casa de un coche o de algo grande para capricornio también te van a estar ayudando mucho a crecer en cuestiones laborales o en cuestiones de estudio. Un amor estable llega después del eclipse, abre las puertas a la abundancia.

Acuario

El eclipse solar te está dando la oportunidad de voltear todo lo negativo a positivo estás en el momento de estar arriba no estar abajo. El día 13 y 14 van a ser días claves para entender de lo que estás hecho para saber que de qué eres capaz y hacia dónde vas.

Prende una vela blanca, pon agua bendita, pon un limón verde en la bolsa de tu pantalón o de tu cartera para cortar las malas vibras. Cierra capítulos del pasado.

Viene crecimiento total en tu vida, saldrán alas de tu cuerpo, viene crecimiento sin límites, laboral de persona y lo que estabas esperando va a llegar después del eclipse. Viene abundancia, cualquier negocio, cierre de contrato, etc.

Piscis

Estás predestinado para ser grande fuerte y tener todo lo que deseas. Estás en ese momento de reinventarse, no ver gente tóxica, no ver ninguna persona que te haga enojar, no tengas ese sentimiento de culpa.

El signo de Piscis está escogido para ser grande en todas las formas. Vas a recibir una recompensa que no esperabas, a tener ese amor, esa propuesta o empezar a ver la vida de manera diferente. El eclipse te da la oportunidad de decir que eres auténtico y fuerte.