Ley de respuesta integral al VIH, para eliminar el estigma y la discriminación

"Mi diagnóstico fue aproximadamente hace aproximadamente 15 años y uno de mis más grandes temores fue que yo no conocía a nadie viviendo con VIH, y ahí entendí que no me puedo cuidar de algo que no se nombra ", recordó Lucas Fauno , periodista y activista en diálogo con C5N .

Ley VIH .png

Al momento de su diagnóstico, Lucas explicó que lo último que recordaba sobre la enfermedad era sobre sus trabajos prácticos en secundaria o los "personajes VIH positivos que morían en las series y películas siempre narradas en 1990". La desinformación y el desconocimiento del tema era -y sigue siendo en mayor o menor medida- una de las principales causas de estigmatización para todas las personas con el virus.

"Nadie tiene porque cargar con ninguno de estos temas en soledad. La ley viene a hacer que ese Estado nos escuche para comenzar un nuevo diálogo", reflexionó.

La Ley nacional de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y tuberculosis actualizó la ley nacional de SIDA. La nueva legislación cuenta con un enfoque de géneros y de derechos humanos, garantiza la atención integral de manera gratuita e impulsa la eliminación del estigma y la discriminación.

Ley VIH - Lucas Fauno .png

"Es un logro inmenso, pero falta muchísimo, falta que mi tía deje de tener miedo de que me muera, falta que mi compañero de laburo deje de tener miedo al compartir un mate", expresó Fauno y, remarcó que "la muerte por VIH y por causas relacionadas al SIDA, no siempre tiene que ver con el virus como tal sino con la no respuesta de una sociedad, la ley lo que viene es a reparar esto".

El diagnóstico y el poder comenzar a dialogar con el Estado sobre los desafíos y soluciones que quedan por delante es un buen inicio. "La muerte además de física también es identitaria, porque si yo no puedo decir acá que soy Lucas, puto y VHI positivo yo no existo, puedo existir físicamente, pero si yo identitariamente no puedo nombrarme. estoy muerto", reafirmó.

En esa línea resaltó que "hoy en día lo puto, lo VHI positivo es mi orgullo. No es porque me enorgullece vivir con un virus, me enorgullece la respuesta que colectivamente le estamos brindando", y añadió que la ley de VIH es "una ley de la democracia, porque es una ley que nos escuchó".

40 años de democracia: 40 leyes, 40 derechos

Estamos transitando uno de los aniversarios más importantes en la historia del país: los 40 años desde las elecciones que dieron inicio al proceso democrático ininterrumpido más largo desde que la Argentina elige a sus autoridades por el voto universal.

Tras la última dictadura cívica militar, las elecciones que consagraron la restauración democrática en 1983 pusieron fin a un largo periodo de autoritarismo y violencia y reabrieron las puertas a los derechos civiles.

Aunque por las urgencias de los tiempos quizás no podamos advertirlo en el día a día, en estas cuatro décadas los avances logrados en la búsqueda de mayores derechos para cada uno de nosotros son enormes: están palpables en cada una de las nuevas ideas, proyectos y leyes que mejoraron la vida cotidiana de todos los argentinos.

*Producción y realización: Flavia Fiorio, Juan Chiramberro, Camila Alonso Suarez y Florencia Arietta.