Cupo laboral travesti-trans, otra ley de vanguardia en materia de derechos

Marlene Wayar es activista travesti y psicóloga social. Como muchas otras travestis, su vida laboral comenzó con la prostitución. Era la única posibilidad de subsistir.

"Si bien yo me había preparado para ser docente en arte, terminé prostituyéndome muchísimos años de mi vida. Tenía un título en mi mano que me habilitaba para ser docente, pero justo un lugar tan sensible como trabajar con niños y niñas. Que padres y madres me traigan a sus niñes era impensado", contó a C5N.com.

El 24 de junio de 2021 se sancionó la Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero "Diana Sacayán – Lohana Berkins", que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado nacional para dicho colectivo.

Es una de las leyes aprobadas en democracia y su objetivo es que travestis y trans puedan acceder a un trabajo formal en condiciones de igualdad.

"No sé en qué momento escuché hablar del decreto ley o del proyecto de ley. Fueron llegando como pequeñas noticias de una manera muy subrepticia, y que vos no sabías cómo tomarlo. Estamos hablando de una comunidad muy sensible, y cuando se le da semejante grado de esperanza, puede ser devastador si después no se lleva adelante", recordó Marlene, quien además considera que la ley de cupo laboral travesti trans "es impensada en otro régimen" que no sea en democracia.

"No se puede pensar en otro contexto político donde pequeños colectivos que no tuercen la balanza electoral, que son piantavotos incluso, porque hay todo una propaganda permanente de agitar el odio, no se podría pensar sino en democracia", sostiene.

Para Marlene, la democracia "es el piso que caminamos, lo que nos da sustento". Aunque el muchísimas integrantes del colectivo travesti trans a veces no se sientan parte, asegura "sin el piso democrático y esta democracia a la que hoy hemos arribado no podemos pensar futuro".

40 años de democracia: 40 leyes, 40 derechos

Estamos transitando uno de los aniversarios más importantes en la historia del país: los 40 años desde las elecciones que dieron inicio al proceso democrático ininterrumpido más largo desde que la Argentina elige a sus autoridades por el voto universal.

Tras la última dictadura cívico militar, las elecciones que consagraron la restauración democrática en 1983 pusieron fin a un largo periodo de autoritarismo y violencia y reabrieron las puertas a los derechos civiles.

Aunque por las urgencias de los tiempos quizás no podamos advertirlo en el día a día, en estas cuatro décadas los avances logrados en la búsqueda de la vida, la igualdad y la identidad son enormes: 40 años de democracia se propone repasar cada una de las nuevas ideas, proyectos y leyes que mejoraron la vida cotidiana de todos los argentinos.

