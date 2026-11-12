16 de noviembre de 2026 Inicio
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WELL FEST pasó con éxito por Santiago del Estero, con la participación de reconocidos especialistas del bienestar

El festival federal que reúne salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento contó con la participación de destacados referentes. La cita fue este sábado y domingo, de 17:00 a 21:50, en el Parque del Encuentro.

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Un festival para pensar el bienestar desde distintas perspectivas.

Un festival para pensar el bienestar desde distintas perspectivas.

Este fin de semana, Santiago del Estero fue sede de la primera edición de WELL FEST, un festival gratuito que reunió a referentes de la salud y el bienestar en dos jornadas de actividades, experiencias y propuestas para todas las edades.

La cita fue este sábado 14 y domingo 15 de noviembre, de 17:00 a 21:50, en el Parque del Encuentro. El festival federal que reúne salud, movimiento, conocimiento, innovación y entretenimiento contó con la participación de destacados referentes como el Dr. Daniel López Rosetti, la Lic. Romina Pereiro, Naty Franz y el Dr. Facundo Pereyra, entre otros especialistas.

El Dr. Daniel López Rosetti, el Dr. Facundo Pereyra, la Lic. Romina Pereiro y Naty Franz.

El Dr. Daniel López Rosetti, el Dr. Facundo Pereyra, la Lic. Romina Pereiro y Naty Franz.

Con entrada gratuita, WELL FEST buscó acercar conocimientos, experiencias y herramientas para incorporar hábitos saludables y promover nuevas formas de cuidarnos.

Cuatro referentes para pensar el bienestar desde distintas perspectivas

Esta primera edición contó con la participación de destacados profesionales y divulgadores que compartieron sus conocimientos y experiencias en distintas áreas de la salud y el bienestar, a través de charlas, encuentros y propuestas participativas.

El Dr. Daniel López Rosetti fue uno de los principales referentes del encuentro. Médico especialista en Clínica Médica y Cardiología, es jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital Central Municipal de San Isidro, profesor universitario y presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Estrés. Con una extensa trayectoria en investigación, docencia y divulgación, es autor de numerosos libros sobre estrés, emociones y salud. Durante WELL FEST compartió conocimientos y herramientas para comprender la relación entre las emociones, el estrés y el bienestar, y su impacto en la calidad de vida.

La nutrición también tuvo un lugar destacado de la mano de Romina Pereiro, licenciada en Nutrición y especialista en educación alimentaria y comunicación en salud. Es cofundadora de Proyecto JA!, iniciativa dedicada a promover hábitos saludables y prevenir la obesidad infantil, y autora de varios libros sobre alimentación. En WELL FEST presentó “Alimentación y bienestar”, una charla sobre hábitos saludables, nutrición y herramientas prácticas para mejorar la alimentación cotidiana.

Por su parte, Naty Franz, referente del bienestar y la transformación personal en Latinoamérica, acercó dos propuestas participativas. A través de “Tapping: una experiencia para conectar con el bienestar”, compartió una charla, una práctica de esta técnica y la presentación de su libro. Además, con “Bienestar, movimiento y vida real”, invitó al público a participar de una experiencia que integra movimiento y herramientas para el bienestar cotidiano. Es creadora del Método NF, una propuesta que combina yoga, Tapping, meditación y autoexploración, y autora de varios libros publicados por Penguin Random House, entre ellos A Todo Tapping y Sé Quien Quieras Ser: Método NF.

La salud digestiva fue otro de los ejes del festival con la participación del Dr. Facundo Pereyra, médico especialista en Medicina Interna, Gastroenterología y Endoscopia Digestiva. Es desarrollador del Programa B15®, dedicado a la medicina digestiva y el bienestar, y autor de libros como Resetea tus intestinos, Hábitos y SIBO. En su encuentro “Resetea tu intestino”, conversó con el público sobre salud digestiva, microbiota y bienestar intestinal, acercando conocimientos y herramientas para comprender la importancia del cuidado del intestino en la salud integral.

El festival propone una mirada integral del bienestar.

El festival propone una mirada integral del bienestar.

Dos jornadas para vivir la revolución del bienestar

Además de las charlas y encuentros con especialistas, WELL FEST ofreció una programación que integrará actividad física, experiencias de relajación, alimentación saludable, propuestas para las infancias, innovación, moda sustentable y entretenimiento.

El público pudo participar de clases y actividades de movimiento, experiencias de conexión y bienestar, espacios de formación y prevención, propuestas gastronómicas y distintas iniciativas pensadas para compartir en comunidad y entre generaciones.

Impulsado por Indalo Well, junto con Grupo Indalo y en articulación con la provincia de Santiago del Estero, el festival propuso una mirada integral del bienestar y acercar una nueva conversación sobre el cuidado integral de la salud y la calidad de vida.

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