Tres menores entraron a una casa en San Isidro, los detectaron por las cámaras de seguridad y fueron detenidos Una oficial de monitoreo observó a una persona saltar una reja mientras otras dos vigilaban las inmediaciones. Minutos después, los tres ingresaron a la propiedad. La alerta del Centro de Operaciones Municipal permitió coordinar el despliegue de las patrullas. Por Agregar C5N en









La alerta del Centro de Operaciones Municipal permitió coordinar el despliegue de las patrullas.

Tres menores de edad fueron aprehendidos en San Isidro luego que los oficiales de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectaran, a través de las cámaras de seguridad, el ingreso de tres personas a una vivienda. La alerta permitió activar un operativo cerrojo y coordinar el despliegue de las patrullas en la zona.

La secuencia fue advertida a las 6:23, mediante las cámaras ubicadas en Riobamba y Hudson. Una oficial de monitoreo observó a una persona trepar una reja e ingresar a una propiedad, mientras otras dos permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia. Minutos después, estas dos personas también ingresaron a la vivienda. El seguimiento en tiempo real permitió advertir la maniobra y dar aviso inmediato a las patrullas.

A partir de esa alerta, desde el COM se coordinó un operativo cerrojo en el sector. El personal desplegado verificó las propiedades de la zona y logró aprehender a los tres menores, oriundos de La Cava.