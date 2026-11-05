Tres menores entraron a una casa en San Isidro, los detectaron por las cámaras de seguridad y fueron detenidos

Tres menores de edad fueron aprehendidos en San Isidro luego que los oficiales de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectaran, a través de las cámaras de seguridad, el ingreso de tres personas a una vivienda. La alerta permitió activar un operativo cerrojo y coordinar el despliegue de las patrullas en la zona.
La secuencia fue advertida a las 6:23, mediante las cámaras ubicadas en Riobamba y Hudson. Una oficial de monitoreo observó a una persona trepar una reja e ingresar a una propiedad, mientras otras dos permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia. Minutos después, estas dos personas también ingresaron a la vivienda. El seguimiento en tiempo real permitió advertir la maniobra y dar aviso inmediato a las patrullas.
A partir de esa alerta, desde el COM se coordinó un operativo cerrojo en el sector. El personal desplegado verificó las propiedades de la zona y logró aprehender a los tres menores, oriundos de La Cava.
Los jóvenes permanecen detenidos bajo la carátula de «robo agravado poblado en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa». La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Dr. Andrés Zárate.