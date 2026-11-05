5 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Tres menores entraron a una casa en San Isidro, los detectaron por las cámaras de seguridad y fueron detenidos

Una oficial de monitoreo observó a una persona saltar una reja mientras otras dos vigilaban las inmediaciones. Minutos después, los tres ingresaron a la propiedad. La alerta del Centro de Operaciones Municipal permitió coordinar el despliegue de las patrullas.

Por
La alerta del Centro de Operaciones Municipal permitió coordinar el despliegue de las patrullas.

La alerta del Centro de Operaciones Municipal permitió coordinar el despliegue de las patrullas.

Tres menores de edad fueron aprehendidos en San Isidro luego que los oficiales de monitoreo del Centro de Operaciones Municipal (COM) detectaran, a través de las cámaras de seguridad, el ingreso de tres personas a una vivienda. La alerta permitió activar un operativo cerrojo y coordinar el despliegue de las patrullas en la zona.

La secuencia fue advertida a las 6:23, mediante las cámaras ubicadas en Riobamba y Hudson. Una oficial de monitoreo observó a una persona trepar una reja e ingresar a una propiedad, mientras otras dos permanecían en las inmediaciones en actitud de vigilancia. Minutos después, estas dos personas también ingresaron a la vivienda. El seguimiento en tiempo real permitió advertir la maniobra y dar aviso inmediato a las patrullas.

A partir de esa alerta, desde el COM se coordinó un operativo cerrojo en el sector. El personal desplegado verificó las propiedades de la zona y logró aprehender a los tres menores, oriundos de La Cava.

Los jóvenes permanecen detenidos bajo la carátula de «robo agravado poblado en banda, por escalamiento, por efracción y en grado de tentativa». La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, cuyo titular es el fiscal Dr. Andrés Zárate.

Rating Cero

Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

El reconocido conductor estará en la serie de Prime Video.

Marcelo Tinelli estrenará su nuevo programa: los mejores humoristas que lo acompañarán

Damián Betular es uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

"¿No escuchan?": el error de un participante de MasterChef que despertó el hartazgo de Damián Betular

La mayoría de sus colegas y seguidores desconocía su estado de salud.

Profundo dolor: murió una famosa comediante y actriz con la que todos reían

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

Llega una nueva edición de ULTRA Buenos Aires: anuncian nueva sede para el 2027

La emocionante despedida del actor a su excompañero.

El Turco Naim despidió a Daniel Bifulco con un conmovedor mensaje: "Sos y serás mi hermanito"

últimas noticias

De esta manera se pueden recuperar fotos o videos.

Paso a paso, cómo recuperar fotos y videos borrados del celular sin pagar ningún extra

Hace 18 minutos
El dólar oficial se mueve sin sobresaltos.

Mientras sube el riesgo país, el dólar sigue estable en los $1.570

Hace 32 minutos
Continúa la novela tras varias semanas de la ruptura entre La Joaqui y Luck Ra.

Luck Ra lanzó una tremenda frase en MasterChef en medio del escándalo con La Joaqui

Hace 32 minutos
WhatsApp permitirá programar el envío de mensajes.

WhatsApp prepara una función para programar mensajes y enviarlos en el momento elegido

Hace 42 minutos
Myriam Bregman en la Cámara de Diputados.

"La internacional en fuga": cómo reaccionó la política argentina a la renuncia de Santiago Peña

Hace 56 minutos