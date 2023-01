WhatsApp y el truco para desconocido para aprovechar su máxima potencia

Si bien este truco no es conocido y no está entre las primeras opciones y herramientas que aprendemos a manejar con la aplicación, no es muy complejo su funcionamiento y la programación que hay que realizar para que no se nos escape ningún estado.

Así se activa el "Modo estado eliminado" de WhatsApp

Los pasos son sencillos, para eso deberás ingresar primero descargar WhatsApp Plus. Una vez que lo hayas descargado en tu móvil, tenés que abrir la aplicación y seleccionar el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran arriba sobre el margen derecho.

Luego, ingresas en “Plus configuraciones” , para después tocar la opción de “Privacidad y seguridad”. Allí, en la parte de abajo, estará la opción “Anti-eliminación de estados”. Esto nos dará la posibilidad de que no se nos escape ningún estado.

Si bien las herramientas que maneja la aplicación permiten tener una mayor velocidad y facilidad en lo que queremos realizar, estos trucos son esenciales para que disfrutemos de WhatsApp en su máxima potencia.