WhatsApp: 3 funciones para optimizar al máximo el uso de la app

Estas son tres funciones para mejorar la experiencia de los usuarios en WhatsApp. Te contamos de cuáles se trata y cómo activarlas en tu teléfono celular ya sea con sistema operativo Android o iOS.

smartphone whatsapp

Detener las descargas automáticas de archivos en WhatsApp

Para ahorra espacio en la memoria de tu teléfono celular, tener activa esta función es clave. Podés desactivar la descarga automática y elegir en qué grupo o conversación permitirlas y cuáles no.

Para activarla, desde la sección de configuración seleccionar "almacenamiento y datos". Desde ahí mismo ir por la opción > "deshabilitar las descargas automáticas".

Mensajes temporales de WhatsApp: cómo activarlos

Son aquellos mensajes que luego de ser enviado y vistos por una única vez, se borran de forma automática luego de 1 semana. Para poder activar esta opción se debe hacerlo desde el grupo o chat individual en que se desee temporalizar los envíos.

fotos temporales

La mayoría de los usuarios de celulares tienen activada la descarga automática a sus galerías de fotos, los archivos audiovisuales que son enviados a través WhatsApp, por lo que los archivos se borrarán de la plataforma de mensajería pero no del teléfono.

Sin embargo, existe una manera de cambiar la configuración y desactivar la descarga automática de fotos y videos. Para eso:

Abrir WhatsApp

Ir a "Ajustes" o "Configuración"

Seleccionar “Almacenamiento y datos”

Presionar "Descarga automática"

Hacer la configuración para las tres opciones mostradas.

Enviar fotos con calidad por WhatsApp

Para no perder la calidad de las fotos, existe un truco muy particular con el que no será necesario descargar ninguna app externa, sino que se puede lograr dentro de WhatsApp.

Lo que tienen que hacer los usuarios para lograr su objetivo es compartir el archivo como formato documento y no como imagen. Luego, el destinatario deberá descargarlo para tenerlo en su celular.

De ese modo, conseguiremos lo que estábamos buscando y tan solo en pocos pasos y sencillos. El procedimiento puede aplicarse en dispositivos con Sistema Operativo de Android o de iOS.