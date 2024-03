¿Te atrevés a desafiar el terror? ¡Alone in the Dark está de regreso!

El nuevo “Alone in the Dark” es una gran sorpresa.

Qué lindo es volver a jugar un “Alone in the Dark” , no solo porque esta franquicia sea una de las grandes impulsoras del género survival horror, sino porque en lo personal, y si la memoria no me falla, su primer juego “Alone in the Dark” de 1992 fue uno de mis primeros contactos con los videojuegos mientras veía a uno de mis primos mover un personaje dentro de una casa en un monitor de tubo blanco y negro.

Esa fue una de las cosas más llamativas e impactantes que vi hasta aquel momento y es uno de esos recuerdos que jamás podré olvidar. Por eso, para mí, este tiene una gran carga nostálgica que dejaré de lado para analizar el nuevo lanzamiento de THQ Nordic que llegará el 20 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, que lleva por nombre “Alone in the Dark”, aunque es una historia totalmente original.

Imagen 2 - Alone in the Dark

Viajando por una carretera del sur gótico de los Estados Unidos se encuentra Emily Hartwood, una joven mujer que, impulsada por la desaparición de su tío Jeremy Hartwood, se ve obligada a trasladarse a visitar “Derceto Manor”, una mansión de Luisiana que funciona como hospital psiquiátrico para saber qué fue del paradero de este. Junto a ella se cuentra Edward Carnby, un investigador privado contratado por Emily quien, al llegar a la mansión, descubre que esta no es una simple investigación y que todos los fantasmas, tanto propios como ajenos, estarán ahí para intentar perturbarlos.

Si alguna vez jugaste un “Alone in the Dark”, tenes que saber desde un principio que no estamos frente a una experiencia como la que vivimos con su anterior juego de 2008 que fue bastante muy recibido por la crítica. Tuvieron que pasar 16 años para que realmente se dieran cuenta de que lo único que queríamos era ver otra entrega con las bases de su original - y si piensan que me olvidé de Alone in the Dark: Illumination de 2015, no es así, solo que eso no se siente ni dentro de la saga - y a modo de spoiler les adelanto: es un Alone in the Dark con todas las letras.

Imagen 3 - Alone in the Dark

Al comienzo nos dará la opción de decidir si queremos jugar con Emily o con Carnby. Aunque la historia es una sola, según quien escojamos tendremos diferentes puntos de vista de los acontecimientos y algunas escenas únicas, por lo que la rejugabilidad está presente para todos los completistas. También nos ofrece poder cambiar la dificultad y otro detalle importante, podremos escoger si queremos o no que nos marque los objetos en el escenario para poder recogerlos de manera más simple. Siendo 100% honesto, yo jugué con esta opción activada por un tema de tiempos, pero creo que de no haberlo hecho podría haber sido un juego mucho más extenso ya que estos no son simples de ver, por lo que si querés un verdadero desafío, es plena decisión tuya.

Una vez que ya tenemos claro cómo queremos jugar, llega el momento de entrar a la casa y ahí es donde comienza nuestra terrorífica aventura. “Derceto Manor” es una mansión que tendrá muchos pasadizos y misterios por lo que empezar a buscar al tío de Emily es solo la punta del hilo. Nos toparemos de entrada con muchas puertas bloqueadas y varias zonas inaccesibles, pero al tener contacto con el primer mapa ya nos podemos dar una idea de cómo será el desarrollo del juego: “puzzles, sustos y más puzzles”, todo lo que esperamos de un “Alone in the Dark”.

Imagen 4 - Alone in the Dark

Mientras investigamos cada rincón de este enorme lugar nos iremos encontrando con diferentes personajes que nos contarán historias y nos desarrollarán un poco más qué es lo que acontece en este psiquiátrico. Pero todo cambiará cuando nos topemos con un Talismán que es parte fundamental para poder resolver diferentes acertijos y ver mucho más allá de lo que nuestros ojos son capaces. Algo que no podemos pasar por alto son todas las notas y libros que vayamos encontrando. El juego será un poco “bueno” y nos dirá qué objeto sirve como pista y cuál no, e intenta resaltar el texto para que más o menos nos podamos guiar, pero nada es tan simple como parece y les aseguro que algunos acertijos les darán más de un dolor de cabeza.

El juego está dividido por capítulos, y cada uno de estos tendrá diferentes misiones que tendremos que resolver, pero lo interesante que encontré en este punto es que sus misiones no son estrictas, por lo que podremos ir resolviendo puzzles de manera aleatoria y el final siempre será el mismo. Por esto considero que aunque no es totalmente guiado, tendremos cierta libertad de movernos por la casa y el resto de escenarios de la manera que consideremos correcta.

Imagen 5 - Alone in the Dark

El combate también está presente en “Alone in the Dark”, aunque sinceramente se siente muy limitado. Tendremos varias armas disponibles y dependiendo la dificultad en la que juguemos te dará más o menos municiones. Podremos usar elementos como palos, tubos, palas, etc., como armas cuerpo a cuerpo, pero estas tendrán una vida útil por lo que hay que saber administrarlas. Otra opción es arrojar bombas molotov o botellas con alcohol para rociar a los enemigos y encenderlos con un único disparo. Una linda manera de eliminar monstruos.

El sigilo también está presente, aunque esto será mucho más útil en la dificultad más alta, ya que el juego nos invita a arrojar cascotes para distraer a los enemigos mientras pasamos cerca de ellos agachados para no hacer ruido. Esta modalidad fue algo que casi no usé ya que no sentí la falta de municiones y no le veía sentido implementarla.

Imagen 6 - Alone in the Dark

Ya saben que no me gusta spoilear absolutamente nada, porque creo que la esencia del juego se pierde cuando esperamos algo que te contaron. Solo les quiero decir que no van a jugar únicamente dentro de la casa, sino que hay pasajes de la historia donde nos moveremos por escenarios “muy variados”, desde exteriores hasta zonas que parecen ubicadas en otro país, por lo que no se les va a hacer nada monótono.

Tanto su diseño de niveles como artístico son excelentes. Me gustó mucho como al darnos la libertad de resolver acertijos nunca sentís que te quedas trabado y por supuesto, todo esto rodeado de un entorno que por momentos parece acogedor y aterrador a la vez. Eso si, no se preocupen porque cuando el juego quiere que la pases mal, la pasas mal en serio. Su música y el diseño de audio, en manos del Sueco Árni Bergur Zoëga, se complementa de maravillas haciendo gran trabajo por capturar la esencia de la saga y acompaña muy bien a todo el entorno terrorífico del juego.

Imagen 7 - Alone in the Dark

Como dato extra, aunque seguramente lo notaron, el personaje de Emily Hartwood está interpretado por la actriz Jodie Comer y Edward Carnby por David Harbour, a quien conocemos por ser el poli de Stranger Things. Fuera de este detalle de color, el juego nos dará la opción de poder remplazar los personajes por su versión de 1992, agregar comentarios del director mientras jugamos y la posibilidad de aplicar un filtro que lo vuelve un tanto retro, aunque esta opción me pareció la más floja de todas.

Y ya que hablamos de puntos flojos, no quiero dejar pasar ciertos problemas en la versión de PlayStation 5, donde un par de veces la cámara se quedó pegada al hombro y tuve que reiniciar la partida y también, como comentario personal, aclarar que tal vez lo sentí un poco viejo en detalles como que sillas, jarrones y demás, no están diseñados como objetos separados, por lo que no tienen sus propias físicas y todo está ahí como atornillado al piso. Ese creo que fue el punto que más ruido me hizo.

Imagen 8 - Alone in the Dark.png

Encontrarse de nuevo con “Alone in the Dark” fue una gran sorpresa. Es verdad que tuvimos que esperar muchos años para ver realmente un juego que capture la esencia de las entregas originales y aunque, por el momento, mi favorito sigue siendo “Alone in the Dark: The New Nightmare”, disfruté muchísimo este nuevo juego y no tengo dudas que todos los fanáticos de los survival horror lo van a disfrutar tanto como yo.