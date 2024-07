Las 7 maneras de usar Meta AI de WhatsApp para aprovecharla al máximo

Esta decisión busca no solo mejorar la experiencia del usuario, sino también posicionar a Meta como un actor clave en el desarrollo de la inteligencia artificial conversacional. Aunque aún no está disponible en todos los países, su llegada representa un hito importante en la adopción masiva de esta tecnología.

En definitiva, la irrupción de los chatbots de IA en nuestra vida diaria es un hecho irreversible. Estas herramientas, cada vez más sofisticadas y accesibles, están transformando la forma en que nos comunicamos, trabajamos y nos relacionamos con la tecnología.

Formas útiles de usar Meta AI de WhatsApp

Redactá mensajes más precisos

La mayoría de las personas utilizan WhatsApp a diario, pero a menudo tienen dificultades para expresar exactamente lo que desean decir. En estos casos, los asistentes de inteligencia artificial pueden ser grandes aliados.

Por ejemplo, si alguien necesita recordar a otra persona una reunión programada para mañana a las 10 de la mañana, en lugar de simplemente escribir "Recuerda que tenemos una reunión mañana a las 10", puede mejorar el tono del mensaje utilizando un asistente de IA.

Hacé resúmenes y descubre los puntos clave de un texto

No siempre se tiene tiempo para leer artículos o documentos extensos, especialmente cuando el tema no es el de mayor familiaridad. Meta AI puede ayudar en este aspecto, permitiendo solicitar resúmenes o resaltar los puntos más importantes de un enlace proporcionado. No obstante, es relevante tener en cuenta que, al igual que otras IAs, Meta AI puede generar resultados imprecisos.

Utilizá Meta AI para hacer cálculos

Impulsado por el modelo Llama 3.1, Meta AI destaca en la resolución de problemas matemáticos. Los usuarios pueden pedirle que resuelva ecuaciones o que ayude a dividir la cuenta de una cena entre amigos, aprovechando la capacidad del asistente para abordar una variedad de problemas matemáticos.

Creá imágenes creativas para enriquecer la conversación

Meta AI no se limita al texto; también permite crear imágenes directamente desde la ventana de chat. Los usuarios pueden utilizar su creatividad para optimizar el prompt, aunque es importante tener en cuenta que el modelo tiene restricciones sobre los tipos de imágenes que puede generar por razones de seguridad.

Apoyate en Meta AI para traducir textos

Una característica destacada de Meta AI es su capacidad para traducir textos. Los usuarios solo necesitan pegar el texto en el idioma original y solicitar la traducción. Además, se pueden especificar si se prefiere una traducción más explicativa o recibir varias versiones para elegir la más adecuada, dado que las traducciones literales no siempre son ideales.

Encontrá respuestas a todo tipo de preguntas

Meta AI, al igual que otros chatbots de IA como ChatGPT, Copilot o Gemini, ofrece información sobre una amplia gama de temas, incluyendo historia, ciencia, tecnología, arte y literatura. Sin embargo, es crucial recordar que, como cualquier modelo de IA, puede presentar sesgos y proporcionar datos incorrectos.

Invitá al asistente a la conversación

Una de las características distintivas de Meta AI es su integración nativa en WhatsApp. Los usuarios pueden mencionar a @MetaAI en cualquier chat para que el asistente contribuya a la conversación. Esta funcionalidad permite realizar diversas tareas, desde elaborar itinerarios de viaje hasta crear imágenes o buscar respuestas.