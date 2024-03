Expeditions: A MudRunner Game, un juego que es un viaje más allá de lo convencional

En este juego, nuestro objetivo es realizar misiones en terrenos inexplorados, donde no tendremos ninguna ruta que nos ayude a llegar a destino y todo dependerá 100% de nuestra planificación. Al principio de cada expedición, escogeremos entre tres tipos de vehículos: explorador, pesados y todoterreno. Cada uno de ellos tendrá diferentes especificaciones: potencia, fuerza y consumo de gasolina, así como la cantidad de peso y dispositivos que podemos cargar. Como ejemplo, un camión "pesado" tendrá caja y podrá transportar equipos de alto peso, mientras que una camioneta de "exploración" será mucho más útil para transitar en riscos estrechos.

Imagen 3 - Mudrunner Nuestro objetivo es realizar misiones en terrenos inexplorados.

La elección del vehículo que utilizaremos no será al azar, ya que una vez tengamos claro qué tipo de expedición decidimos realizar, esta nos va a requerir diferentes requisitos que tendremos en cuenta para meternos en el barro, nunca dicho tan literalmente, por lo que la planificación y la estrategia son fundamentales para poder superar cada etapa.

En Expeditions encontraremos tres enormes mapeados: Pequeño Colorado, Arizona y las Montañas Cárpatas de Europa Central. Cada uno se divide en diferentes mapas, en el caso de Arizona, podremos recorrer el Gran Cañón o el Desierto de Sonora, pero no siempre antes de desbloquearlos realizando diferentes expediciones que el juego nos ofrece.

Estas se componen de desafíos, como transportar maquinaria, recoger cargamento, colocar cámaras de seguridad, rescatar vehículos encajados, tomar fotos de diferentes superficies y un sinfín de opciones que pondrán a prueba nuestro vehículo y nuestra capacidad de gestión.

Imagen 4 - Mudrunner Otra mecánica que está muy presente para salir de lugares pantanosos es el control de presión de los neumáticos.

¿Y por qué me baso específicamente en la gestión? Sin una planificación, es imposible superar las expediciones. Tenemos que tener muy claro cuál será nuestra ruta para no morir en el intento, ya que las superficies son muy difíciles de recorrer y quedar atascados o caer por una cornisa puede ser moneda corriente. Por esta razón, el juego nos da la posibilidad de marcar rutas con un GPS al mismo tiempo que tendremos un dron con el cual previsualizar la zona y trazar caminos seguros para poder circular, aunque no tan seguros, todo dependerá del tipo de vehículo que estemos conduciendo.

Otro punto a tener en cuenta es la distancia que recorreremos para poder llevar bidones de combustible extra, que dependerá del lugar disponible en nuestras ranuras. También será fundamental llevar piezas de repuesto para reparar golpes y, por supuesto, ruedas de auxilio. Aparte, contaremos con bloques de inventario, los que nos permiten cargar objetos como un gato mecánico - en caso de que tengamos que levantar el camión - un anclaje para colocarlo en caso de que no tengamos un árbol cerca para poder usar el cabrestante, balizas luminosas para marcar rutas, telémetro para calcular distancias, etc.

Imagen 5 - Mudrunner Por más que nuestra planificación sea perfecta, el camino no será fácil.

Al realizar expediciones, recibiremos recompensas en dinero y muchas veces nos liberará "Operadores". Estas son personas que podremos contratar, por una suma razonable, antes de realizar tareas que nos darán bonificaciones como obtener más dinero al completar encargos, bonificaciones en combustible, aumentar el límite de suministro, etc.

Como comentaba anteriormente en "Expeditions: A MudRunner Game", se incorporaron tecnologías avanzadas y herramientas de alta tecnología como puentes portátiles, drones, detectores de metales, ecosondas, entre otros, que nos dan una gran versatilidad a la hora de encontrar el camino correcto.

Por más que nuestra planificación sea perfecta, el camino no será fácil y tendremos que estar muy atentos a varios factores, como el cambio de marcha y manejar a la perfección los cambios de tracción en las ruedas. Yo no soy un experto en autos y la verdad lo entendí muy simple, así que no se van a frustrar. Otra mecánica que está muy presente para salir de lugares pantanosos es el control de presión de los neumáticos, pudiendo reducirlo, aunque esto afectará de manera directa al consumo de combustible.

Imagen 6 - Mudrunner Una de las opciones más divertidas es poder personalizar los vehículos por completo.

Pero por fuera de que Expeditions es un juego chill y estresante a la vez, nos invita constantemente a explorar sus territorios, que son enormes y muy variados, y a cada paso encontraremos objetos para farmear y nuevas misiones para realizar. Nunca sentiremos que estamos recorriendo terreno sin obtener algo a cambio, y creo que eso hace que las horas pasen volando en un juego donde a veces no superamos los 20 km por hora. También, al tener cambios climáticos y ciclos de día y noche, las cosas se pueden tornar complicadas porque no es lo mismo conducir con sol, que en una noche lluviosa. Sus físicas están implementadas de una manera increíble y conducir en diferentes condiciones se puede volver un infierno en un abrir y cerrar de ojos.

Imagen 7 - Mudrunner Es un juego chill y estresante a la vez.

Otra de las partes divertidas es poder personalizar los vehículos por completo. En el taller, tendremos la posibilidad de hacer mejoras técnicas, en cuanto al motor, caja de cambio, suspensión, neumáticos, cabrestante y tubo de respiración. Todo esto mejorará el funcionamiento de nuestro coche así como lo podrá levantar para circular en zonas más complicadas. El frente, techo, llantas y parte trasera, también se podrán modificar, permitiendo obtener mayor lugar de transporte para llevar suministros en condiciones de expediciones mucho más estresantes. Y por supuesto, el cambio estético, que nos da la posibilidad de pintar el auto como queramos hasta dándonos la opción de colocar stickers o temas personalizados. ¿Querés más? Ya podemos agregar mods, así que ahí tenés un buen puñado de camiones y camionetas para divertirte.

Tenía una muy buena experiencia de haber jugado SnowRunner con amigos, pero este aún no tiene activo el modo multijugador, por lo que jugarlo en solitario fue una nueva experiencia y confirmo que me divertí muchísimo. Es increíble como un juego te puede desafiar tanto con un poco de barro, unos ríos y unas colinas empinadas, pero al mismo tiempo es super gratificante el poder encontrar la ruta correcta y superar cada uno de los obstáculos que nos propuso el diseñador de niveles. Sin dudas, una experiencia que los invito a vivirla.