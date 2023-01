El método para desbloquear la cuenta de WhatsApp si el sensor dactilar está roto

Antes de acceder a la cuenta, tienes que colocar cualquiera de las huellas que has registrado en el dispositivo para desbloquearlo, sin embargo, surge un problema si el sensor no funciona o se rompe de forma repentina. La desesperación por ingresar a la aplicación se instalará al instante.

Si el sensor dejará de funcionar, solo existe un método o solución definitiva para que se vuelva a utilizar los servicios de WhatsApp, es importante aclarar que tras solucionar el inconveniente se puede perder algunos datos, para ser precisos, vas a utilizar tu cuenta con la información de la última copia de seguridad que realizaste.

celulares whatsapp

Cómo desbloquear la cuenta de WhatsApp si el sensor dactilar está roto

Hay que seguir paso por paso y prestar mucha atención a lo siguiente:

Primeramente hay que pulsar por unos segundos sobre el ícono de WhatsApp, el cual se encuentra al inicio del teléfono.

Se desplegarán varias opciones, y hay que presionar sobre la que dice “Desinstalar”.

Luego hay que ingresar a Google Play Store de Android y volver a descargar el aplicativo.

Una vez instalada la aplicación hay que registrar los datos siguiendo los pasos:

“Aceptar y continuar”

Colocar número de teléfono

Esperar el código de verificación

Darle todos los permisos necesarios

Restaurar la última copia de seguridad para conservar la información.

Es importante aclarar que previamente no podrás realizar una copia de seguridad porque el sensor de huellas no funciona, así que de repente no vas a tener el último contenido de los chat, no obstante, recuerda que la app siempre realiza copias a las 2:00 a. m.

Luego nos queda esperar que WhatsApp restaure la última copia, que puede tardar entre los 3 y 5 minutos. Finalmente, ya se podrá acceder a la cuenta.

Cuando se desinstala WhatsApp, el “Bloqueo con huella dactilar” se queda desactivado automáticamente.