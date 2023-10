"EA UFC 5" sorprende a los fanáticos de las artes marciales mixtas

Pasaron más de 3 años en los que EA no nos traía su famosa entrega de artes marciales mixtas llamada UFC, pero para la alegría de todos los fanáticos alrededor del mundo, ya tenemos con nosotros "UFC 5", la quinta entrega que llega en exclusiva para consolas de nueva generación, con cambios en su motor gráfico y mejoras en su sistema de combate. Es en este momento donde me pregunto: ¿Serán todas estas mejoras suficientes para sentir que estamos en presencia de un nuevo juego? En C5N ya lo pudimos jugar, y te contamos si esta nueva entrega realmente vale la pena.

Se vuelven a encender las luces para ingresar al octágono y esta vez por la puerta grande. Aunque no soy un fanático del deporte, UFC es un juego que siempre me atrajo por su modalidad de combate y por la destreza que necesitas al mando a la hora de jugarlo. Nunca fueron de esos juegos simples de entrar, ni menos de sentarte 3 minutos a jugar una partida y dejarlo. Si realmente lo que estás buscando es eso, déjame decirte que no lo vas a encontrar, ya que sin duda me atrevo a asegurar que “EA UFC” es y será un “simulador de artes marciales mixtas”.

Dentro de este tipo de combates, encontrarás una enorme variedad de estilos de lucha, pasando por el boxeo, muay thai, jiu-jitsu, karate, entre otros muchos. Concentrar las diferentes posibilidades que nos da en tan solo 8 botones y sus combinaciones posibles es muy complejo. Por lo tanto, encontrarte con extensos tutoriales al inicio de tu partida es una de las cosas que siguen presentes en esta entrega, pero se agradece que EA haya incluido opciones que simplifican mucho la experiencia para los más principiantes y reduce su curva de aprendizaje, permitiendo disfrutar a todo el público de buenas luchas. Aunque, por supuesto, no vas a tener disponible la profundidad que harán uso los jugadores más expertos.

imagen 3 - UFC5

Si hay algo por lo que brilla y se diferencia "UFC 5", es por su salto al nuevo motor gráfico Frostbite. Por supuesto, este cambio de calidad también se debe a que esta nueva entrega no llega a Xbox One y PlayStation 4, por lo que seguramente se centraron mucho más en la potencia de las nuevas consolas para traernos un juego que destaque en su aspecto técnico.

La primera gran mejora la encontramos en el modelado de luchadores, que es brutal, y no solo en su aspecto facial, sino en toda su contextura corporal totalmente fotorrealista. Todo el pre-show, desde los ingresos al octágono, festejos y la transición al iniciar el combate, tiene una calidad gráfica de otro nivel, un verdadero espectáculo visual.

Pero a todo este show le hacía falta un poco de sangre, y teniendo en cuenta que todo se ve cada vez más realista, EA implementó uno de sus cambios más grandes y que, para mí, es la estrella de esta entrega: su nuevo y mejorado "sistema de daños". Tal vez resuene un poco fuerte en el texto, pero si queres ver cómo un golpe parte una ceja o una nariz al mismo tiempo que se ven las ondulaciones en la cara en el momento de recibir el impacto, bueno... eso ahora lo ves gracias a que se implementó un total de 64,000 combinaciones de daño distintas. Estas son muchas posibilidades para ver cómo se va destruyendo tu oponente.

imagen 4 - UFC5

Y todo su "sistema de daños" también se verá reflejado en las lesiones y cómo esto impacta en el gameplay del juego mediante penalizaciones, donde a mayores golpes recibamos en una zona efectiva, esa se verá afectada. Por lo tanto, vas a tener que encontrar una respuesta o una mejor protección para no caer en el intento. El juego, a modo de referencia, te va mostrando iconos con las zonas más afectadas, y esto hace que tu estamina se vea reducida y que, poco a poco, otras zonas del cuerpo no respondan de la misma manera, dando mayor realismo a los combates.

Hablando de su gameplay, se modificaron las famosas técnicas de sumisión y transiciones. Nunca me llevé bien con los "minijuegos" que tenía que superar para poder dominar al rival, pero gracias a esta modificación, siento que en cierta medida lo simplificaron, aunque de igual manera, tenes un modo asistido para hacerlo aun mas facil.

imagen 5 - UFC5

En cuanto a sus modos de juego, UFC 5 es bastante continuista en comparación con su predecesor, UFC 4, con pequeñas mejoras. Incluye los ya clásicos Combates Rápidos, pero el que destaca es su Modo Carrera, donde vas a crear un luchador, avanzar en el circuito profesional y gestionar aspectos como entrenamiento y redes sociales para convertirte en el mejor, mientras cumplis con diferentes desafíos.

Este también incluye una variante en línea en la que vas a poder competir y mejorar a tu luchador, aunque no heredarás las estadísticas del modo offline. Pero no es la única opción para jugar con otros usuarios on line; también tendrás campeonatos clasificatorios, combates rápidos y batallas relámpago con reglas únicas.

imagen 6 - UFC5

Otro agregado que seguramente les divierta mucho a los fans del deporte son las "Fight Week" o "Semana de Combate". Estas se celebrarán cada vez que haya eventos de UFC, donde vas a poder adivinar quiénes son los ganadores de las peleas que se disputen esa semana y de esta forma desbloquear recompensas basadas en esos eventos o ganar UFC Coins para usar en compras de la tienda.

En cuanto a su roster, el juego presenta una enorme variedad de luchadores y más aún teniendo en cuenta los años que no recibíamos una nueva entrega. Es por eso que encontrarás nuevas promesas de la escena, así como luchadores amateurs. No falta la incorporación de algunos nombres que no pertenecen al deporte, como es el caso de Muhammad Ali, Mike Tyson o Bruce Lee, dándole un toque de color para poder divertirse con combates un tanto extraños.

imagen 7 - UFC5

¿Es finalmente "UFC 5" una mejora de lo que ya veníamos viendo? A esta respuesta puedo decir que claramente "sí", las mejoras están a la vista, el salto a nueva generación, un rediseño de su interfaz mucho más limpio y renovado, la implementación del sistema de daños, las mejoras gracias a Frostbite, el trabajo está a la vista. Pero lo siento un poco continuista en sus modos de juego. Tal vez me hubiera gustado que arriesgaran un poco más. De todos modos, se agradece el esfuerzo, y nos pondremos más exigentes para su sexta entrega mientras disfrutamos de este que es un recomendado para todos los amantes del deporte.