Una vecina de la nena abusada en Saladillo aseguró que su familia la prostituía: "Hacían tríos"

María, una vecina de Daniela Reinaldo y Ezequiel López, aseguró que se hicieron muchas denuncias respecto a la situación que vivían en la casa. Además, sostuvo que el servicio local “se lavó las manos”. “No saben actuar, acá no hay derechos de niños”, se mostró indignada.

En diálogo con La Mañana por C5N , María, vecina de Daniela Reinaldo y Ezequiel López ambos detenidos, reveló que la semana pasada se cruzó la mujer de 31 años le preguntó cómo estaba su hija y le hizo el comentario que tenía una “llamativa pancita” y “a modo de broma me dijo ‘y bueno, es porque come mucho’”.

La adolescente de 13 años llegó al hospital el miércoles pasado al hospital por un fuerte dolor abdominal y tras ser revisada por el ginecólogo descubrió que la pequeña estaba en trabajo de parto y terminó dando a luz a una nena.

“Daniela, el servicio local y la Comisaría sabían que la nena estaba embarazada. Como vecina me a bronca porque muchas veces hemos ido a denunciar, y en los mismos talleres que compartíamos con a mamá de la adolescente, le dijimos a la profesora que y la verdad es que no nos daban bola”, indicó la mujer totalmente indignada porque los vecinos supieron involucrarse en la situación, pero sienten que no recibieron respuesta del Estado.

Sobre la situación de los menores, María sostuvo que la casa es muy precaria y que Reinaldo no se preocupaba por ellos. “Más de una vez, el papá del nene me pidió que vaya urgente a cuidar a los niños porque ellos estaban solos y ella estaba de joda por ahí. Siempre hacía eso”, relató y detalló: “Cuando llegaba, los nenes lloraban porque tenían hambre. La casa realmente estaba en un muy mal estado. Tenían comida en la mesa podrida, ratones”.

Vecinos aseguran haber hecho la denuncia, pero no recibieron respuesta del Estado

Luego que se conociera la aberrante noticia del embarazo de la nena de 13 años, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón, se hizo cargo de la situación. “Hay un hecho que nos preocupa y que lamentamos y mucho. Desde el primer momento estuvimos atentos a la cuestión cuando ocurrieron los hechos en la casa involucrada”, explicó ante los medios.

El jefe comunal explicó hizo un mea culpa, pero se defendió de las críticas por la falta de ayuda para evitar que la niña sea abusada, pese a que afirmó que desde el 2022 el Municipio interviene en la causa por denuncias de los vecinos advirtiendo de la problemática que vive la pequeña. “Acepto la crítica, pero no es que se hizo todo mal, defiendo el trabajo municipal porque hay mucha gente que trabaja, pero puede fallar”, lanzó el intendente en diálogo con C5N.

Ante estas declaraciones, María discrepó con el accionar del Estado y las palabras del funcionario local y sostuvo: “La verdad es que nadie hacía nada, hacían la vista ciega y oídos sordos. Eso me indigna mucho porque podían haber hecho algo. El servicio local se lavó las manos, no saben actuar, acá no hay derechos de niños”.

“En ningún momento hubo ayuda, porque si me decía que la hubo como dice el intendente lo hubieran evitado. Es mentira, no hubo ningún asistente que iba. Ella se burlaba de todo, no le importaba lo que le pasaba a sus hijos. Solo le importaba a ella y su pareja”, subrayó.

Por otra parte, si bien la vecina explicó que “nunca” vio drogarse a Daniela, sí aseguró que “bebía mucho” y que “prostituía a su hija, la manoseaban hasta llegar a esto”. “Ella dormía con su novio y su propia hija en la misma cama, hacían tríos”, relató.

Daniela Reinaldo y Ezequiel López fueron detenidos en las últimas horas serán indagados entre este martes y miércoles. Al padrastro se lo acusa de abuso sexual agravado de la nena de 13 años. A la espera de varias pericias, está convencido de que es el abusador y el padre de la criatura que tuvo esta menor de 13 años.

Mientras que a la mujer se la acusa de encubrimiento y falso testimonio porque la Justicia entiende que mintió en su declaración cuando llevó a la niña al hospital. Los encontraron escapándose a dedo.