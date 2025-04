Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani: "Sos tan falsa como tu sonrisa..."

Viviana Canosa le respondió a Mariana Fabbiani y no se guardó nada.

La conductora Viviana Canosa explotó contra Mariana Fabbiani en vivo luego de lo que fueron las duras palabras de la presentadora de América TV y directamente la acusó de no ser "tan buena como se vende", además de confesar que la detesta .

Durante una nueva edición del programa televisivo Viviana en vivo, la polémica conductora decidió responderle a Fabbiani por sus dichos. "Yo con tu marido hice las pases, ahora no sabía que vos llamabas a Adrián (Suar)... Te fuiste de acá y no sé bien por qué te fuiste. Y aparte porque no medías te fuiste, y en América tampoco medís", comenzó por expresar.