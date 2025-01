El intendente de Saladillo intentó defenderse de las críticas por el caso de la niña de 13 años: "Puede fallar"

En un mano a mano con Débora D’Amato en La Mañana por C5N, el intendente se defendió de las críticas por la falta de ayuda para evitar que la niña sea abusada, pese a que afirmó que desde el 2022 el Municipio interviene en la causa por denuncias de los vecinos advirtiendo de la problemática que vive la pequeña.

“Está claro que no se pudo evitar este hecho triste para toda la comunidad. Evidentemente el sistema no lo pudo evitar. Muchas veces el sistema interactúa en algún esquema público e institucional, pero no llega al seno de la familia”, analizó la situación, pero al mismo tiempo lamentó el caso y se hizo cargo de lo sucedido.

Sobre el caso señaló que por un dolor en la panza la pequeña acude al hospital y el médico ginecólogo determina el embarazado. “Hasta el momento ni la madre ni nadie de lo que habían intervenido pudieron detectarlo. Desde el miércoles en adelante se hizo la denuncia. Desde que nació la criatura el municipio se está ocupando”, agregó y señaló que “la expresión pública la avalamos, pero no podemos avalar es la violencia”.

“En este caso particular nadie pudo detectar el caso, de estas cosas siempre se aprende y tal vez un tema a futuro haya que modificar o mejorar para tratar de generar algún tipo de contar de esta naturaleza. Lo importante es que el Estado este presente siempre”, indicó.

Por otro lado, si bien aclaró que permanentemente están invirtiendo en recurso profesional, técnico y económico para que estas cosas no sucedan, “pueden suceden y suceden en todos lados”. “Me hago cargo en lo que ocurrió en Saladillo. Tal vez no pudimos cortar la cadena de imposibilidad en el momento que se tenía que cortar, la verdad es lamentable”, indicó.

“No pretendo justificar las debilidades que tiene el Estado. El Estado municipal tiene un montón de limitaciones y debilidades. Por su puesto que al embarazo llegamos tarde. Acepto la crítica, pero no es que se hizo todo mal, defiendo el trabajo municipal porque hay mucha gente que trabaja, pero puede fallar”, lanzó en medio de un tenso cruce con la conductora y concluyó: “Todos los días trabajamos para ayudar y contener a esta nena y el bebé”.

La conferencia de prensa del intendente de Saladillo por el embarazo de una nena de 13 años producto de un abuso

Ante la prensa, el intendente de Saladillo, José Luis Salomón lamentó el hecho, pero dejó en claro que como municipio recortaron obras y otras cuestiones, pero “jamás recortamos recursos vinculados con los social, educativo y los que tienen que ver con esas actividades con la problemática de vulnerabilidad que suelen tener nuestras familias”.

“No estamos ajeno a eso, por eso tenemos un equipo interdisciplinario trabajando en eso. Invertimos en tratar de generar salidas de esa cuestión traumática a través de prácticas productivas”, señaló y negó que la progenitora de la pequeña que dio a luz en los últimos días sea parte del equipo de trabajo municipal, pero sí aseguró que “asistía a uno de los tantos talleres para tratar de tener una alternativa en su vida”.

Por otro la dejó en claro que “el trabajo que se viene realizando es intenso, es parte de la prioridad que hemos fijado” y aseguró que “para nosotros la prioridad está en la victima adolescente y su bebé”.

“Tuvimos contacto con todas las autoridades que tuvimos que tener contacto para asistir en la problemática que se pudiera plantear vinculado con algún hecho que se pudiera general como el que sucedió”, sostuvo y explicó: “El fiscal está haciendo todo lo posible, desde el punto de vista legal, para que dentro de 24 o 48 horas, como máximo, tener las órdenes que permitan la detención de aquellos posibles responsables directo de la causa que un poco es el reclamo que nos hacían los vecinos en las manifestaciones”.