Detención de Matías Tissera por una extorsión: para su defensa es injustificada

Durante la audiencia, el delantero admitió haber tenido contacto con el otro imputado, Luis Atilio Suárez, pero negó haberlo instigado para amenazar al empresario Florencio Ferrara. Además, reconoció que tenía agendado a Suárez de unas vacaciones de Mar del Plata y que mantuvo un contacto con él porque vivía en Córdoba y podía ayudarlo a recuperar los 10 mil dólares entregados por una vivienda, además de otros gastos que había hecho para instalarla en un terreno.

Si bien Tissera pidió disculpas ante Ferrara o su familia por “cualquier daño eventual y se ofreció a hacerlo personalmente”, también acusó el empresario de haberlo estafado con la propiedad, lo que considera el punto de partida de la situación que lo mantiene privado de su libertad.

Tras su declaración, el exfutbolista de Platense fue trasladado nuevamente al penal de Bouwer, y deberá esperar hasta la semana próxima la respuesta al pedido de “excarcelación urgente” presentado por su abogado penalista. En ese sentido, expresó su deseo de seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales ya que es el sostén de su familia y solicitó que se le permita continuar el proceso en libertad.

Tissera, detenido por extorsión: su abogado aseguró que es injusta

El abogado de Matías Tissera, reconoció que el defensor está “muy angustiado” y pidió su excarcelación al asegurar que nunca existió intención de fuga, ya que desde un primero momento el jugador se había comparecido y se puso a disposición de la justicia.

“La caratula que tiene por el momento es de tentativo de extorsión, con lo cual, cuando podamos acceder al contenido de la causa vamos discutir la situación”, señaló el letrado Adolfo Allende y explicó que su defendido había comprado la casa al empresario Ferrara para comprar una casa prefabricada para su cuñada.

Si bien al principio tuvo contacto con el empresario, luego no cumplir con el plazo el jugador intentó contactarse tanto con Ferrara como con su esposa, pero nunca más le respondieron. “Ferrara llegó a pedirle que no lo denunciara porque le perjudicaba en su negocio, pero Matías no pensaba hacerlo, sino que trataba de solucionar el problema y solucionar su dinero por lo tanto no hizo la denuncia, que quizás se debió hacer”, explicó Allende en diálogo con De Una por C5N.

Adolfo Allende subrayó que nunca hubo armas por parte del allegado de Tissera, “solo transmiten una serie de dichos de tonos amenazantes e intimidantes”. “Pero no ha habido golpes, ni armas de fuegos que se instaló”, señaló y esto podría hacer que la acusación cambie de figura legal, permitiendo la excarcelación del futbolista.

Entre otras cuestiones, el letrado criticó los tiempos judiciales y confirmó que, debido al paro judicial de este miércoles y a los feriados por semana santa, Tissera deberá continuar detenido al menos hasta la próxima semana.

“La detención de Matías no está justificada porque es un chico que no tiene antecedentes, es una buena persona. Nosotros el mismo día que lo detienen, subimos un escrito pidiendo que se dejara sin efecto esa orden, porque nosotros estábamos participando en la causa y nos rechazaron ese planteo”, planteó y señaló: "Vamos a hacer un planteo de excarcelación en lo inmediato, pero si la jueza la rechaza podemos ir ante la jueza de Control”.

Por último, remarcó que “Matías debe estar en libertad y regresar a jugar cuanto antes”: “Él quiere cumplir con el club, que le exige un contrato. Su familia depende de él y tiene un hijo de tres años”.