Saladillo: detuvieron a la madre y al padrastro de la niña de 13 años que dio a luz

En tanto, agregó que "a la madre se la acusa de encubrimiento y falso testimonio porque la Justicia entiende que mintió en su declaración cuando llevó a la niña al hospital. Los encontraron escapándose a dedo".

También, se refirió a la postura de Berlingeri sobre el hecho: "Lo primero con lo que va a ir tiene que ver con corrupción de menores. Entiende que hasta no tener una pericia de ADN no puede imputarle a nadie, en principio, la violación excepto que aparezca algún tipo de declaración que haga la menor, a la cual la atenderán con todos los cuidados".

El hecho se conoció el jueves pasado, cuando la menor ingresó al Hospital Posadas por un fuerte dolor abdominal. Los médicos que la atendieron descubrieron que estaba en trabajo de parto, aunque tanto la nena como su madre aseguraron no saber que estaba embarazada.

Desde Saladillo, la periodista Graciela Achával informó a C5N que la adolescente "aparentemente" habría denunciado que su padrastro la abusó, pero "lo que corresponde conforme al protocolo es que se la escuche en Cámara Gesell". "Hay un estado de conmoción de esta niña que es evidente", reportó en Bien de Domingo.

El intendente de Saladillo intentó defenderse de las críticas por el caso de la niña de 13 años

El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, se hizo cargo del aberrante hecho donde una menor de 13 años dio a luz a un bebé y se investiga a su madre y su padrastro por violación. “Hay un hecho que nos preocupa y que lamentamos y mucho. Desde el primer momento estuvimos atentos a la cuestión cuando ocurrieron los hechos en la casa involucrada”, explicó ante los medios.

La menor llegó a la guardia del centro de salud el miércoles 15 de enero por un dolor abdominal, y allí los médicos detectaron que estaba en trabajo de parto. Según confirmó el director del Hospital Posadas de Saladillo, la menor “nunca tuvo un control o consulta” para detectar el embarazo, pero señaló que “hay un montón de pautas de alarma” que la familia debería haber notado.

En un mano a mano con Débora D’Amato en La Mañana por C5N, el intendente se defendió de las críticas por la falta de ayuda para evitar que la niña sea abusada, pese a que afirmó que desde el 2022 el Municipio interviene en la causa por denuncias de los vecinos advirtiendo de la problemática que vive la pequeña.

“Está claro que no se pudo evitar este hecho triste para toda la comunidad. Evidentemente el sistema no lo pudo evitar. Muchas veces el sistema interactúa en algún esquema público e institucional, pero no llega al seno de la familia”, analizó la situación, pero al mismo tiempo lamentó el caso y se hizo cargo de lo sucedido.