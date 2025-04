Lionel Messi reveló las claves para jugar el Mundial 2026: "Está lejos, pero pasa rapidísimo"

Durante una entrevista en el canal de YouTube de Simplemente Fútbol, la Pulga aclaró que "es una temporada larga porque no termina hasta diciembre y está el Mundial de Clubes. Pienso y veo, pero no me quiero poner metas. Voy día a día y veo cómo me siento físicamente y ser sincero conmigo mismo”.

Messi resaltó el trabajo de Lionel Scaloni para ganar el Mundial de Qatar, ser bicampeón de la Copa América y quedarse con la Finalíssima frente a Italia. "Se terminaba una generación, una etapa. Aparecieron jugadores que no eran tan reconocidos, de tanto nombre. El técnico fue muy inteligente. No sólo a la hora de preparar los partidos y afrontar las competencias, sino en el armado del grupo y la manera de manejarlo. Hizo algo extraordinario en ese sentido. Nos volvimos un grupo muy fuerte, muy unido".

Messi y su frustrada vuelta a Barcelona

messi en barcelona.jpg

Dos años estuvo Lionel Messi en París Saint Germain entre agosto de 2021 y junio de 2023. En ese momento, la Pulga tenía el deseo de volver a Barcelona, el club que lo formó. Sin embargo, no se pudo dar y eligió jugar en Inter Miami para estar más tiempo con su familia.

“Tenía la intención de volver a Barcelona y poder regresar a un lugar donde siempre había soñado, pero no fue posible. Después de eso, se convirtió en una decisión familiar. El hecho de que ganáramos el Mundial también tuvo un gran impacto. Tenía claro que no quería estar en ningún otro equipo de Europa, no quería ir a ninguno”.

Por qué Pep Guardiola le "hizo mal" al fútbol

Messi Guardiola

“Pep es de otro mundo. Es diferente, ve cosas que nadie más ve. Cambió el fútbol en esa época. Todos querían copiarnos, pero también, en cierto punto, hizo mal, porque la gente intentaba jugar como nosotros y éramos un equipo especial. Ese mediocampo: Xavi, Sergio Busquets, Iniesta… todo era perfecto entre jugadores y entrenador”, remarcó la Pulga sobre Guardiola, con quien logró todo tipo de títulos.