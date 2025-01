Saladillo: la tía de la niña que dio a luz dijo que "en la casa había maltratos físicos y verbales"

La mujer alertó que "pasaron cosas turbias" y expuso las condiciones en las que vivía la niña: "Deambulaba a la noche, a veces no tenía comida y la higiene no era buena".

En diálogo con El Diario , por C5N , Rocío, la tía de la niña, alertó por la manera en la que vivía con su madre y su padrastro, quienes fueron detenidos en el marco de la investigación por un posible abuso sexual : "En esa casa había maltrato físico y verbales. Pasaban cosas turbias. Ella deambulaba a la noche, no vivía bien, a veces no tenía comida y la higiene no era buena".

En tanto, recordó un encuentro que mantuvo con la menor. "No sabía que estaba embarazada. Estuve con ella un día antes de que diera a luz. La noté muy rara y desarrollada, con la panza muy aumentada y con el ombligo para arriba. No era normal en ella. Ella decía que estaba muy hinchada por comer harina. Estaba muy molesta. La mamá dijo que no sabía", expresó.

En tal sentido, la mujer afirmó que realizó distintas denuncias por la situación de la niña: "Yo quería un futuro lindo para mi sobrina. No sé qué pasó con las denuncias ni sé por qué no se tomaron cartas en el asunto. Esto se podría haber evitado. Me llamaron para preguntarme si podía hacerme cargo de mi sobrina y dije que no podía, más allá de lo económico, porque hay un bebé que requiere de mucho cuidado".

Por último, detalló una de sus denuncias y aseguró que el padrastro consumía drogas. "En 2024 hice una denuncia cuando la pareja de la suegra de la madre de la niña tuvo un manoseo con la niña, que fue en 2023. En su momento, el padrastro consumía drogas, aunque que yo sepa, la madre no", marcó.

Detuvieron a la madre y al padrastro de la niña de 13 años que dio a luz

El personal de la Policía Bonarense detuvo a a la madre y al padrastro de la niña de 13 años que dio a luz en la localidad bonaerense de Saladillo, en el marco de la investigación sobre un posible caso de abuso sexual.

La periodista Leo García expuso en De Una, por C5N, la acusación contra el padrastro de la niña, tras un pedido del fiscal Roberto Berlingeri: "Los detuvo la Policía Bonaerense después de que el fiscal pidiera la detención. Al padrastro se lo acusa de abuso sexual agravado de la nena de 13 años. A la espera de varias pericias, está convencido de que es el abusador y el padre de la criatura que tuvo esta menor de 13 años".

En tanto, agregó que "a la madre se la acusa de encubrimiento y falso testimonio porque la Justicia entiende que mintió en su declaración cuando llevó a la niña al hospital. Los encontraron escapándose a dedo".