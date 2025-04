Catalina de Gran Hermano habló sobre su posible eliminación: "Me da miedo salir y..."

Estas palabras hicieron referencia al romance que tuvo Gorostidi con Joel Ojeda, ex-Gran Hermano, el cual terminó poco antes del reingreso de la santafesina a la casa. Al respecto, reveló: "Yo cuando entré acá, estábamos mal. Ya habíamos cortado, estábamos bloqueados de todos lados. Me da miedo salir, agarrar el celular y encontrarme con algo que no me guste. Que él haya estado con otra mina, no me quiero enterar".

Catalina Joel Joel y Catalina habían llegado a mudarse juntos. Redes sociales

Para finalizar con el tema, Chiara buscó darle ánimo de la siguiente manera: "En caso de que eso pase, es el universo conspirando a tu favor porque de qué te sirve una persona así. Mientras más cosas malas haga, más motivos para olvidarlo". Así, Cata dejó en claro que sigue sintiendo cosas por Joel a pesar de haberse separado.

Embed Catalina está llorando por Joel, y tiene miedo que esté con otra.



Cuando se entere que anda con Agostina se mword.



ALGUIEN TIENE UN PARLANTE?? HAY UNA MISIÓN POR CUMPLIR !! #GranHermano pic.twitter.com/CzVjFk1QwQ — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) April 17, 2025

