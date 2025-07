Una joven argentina de 29 años murió en un trágico accidente en Costa Rica

Maia Esteban.png Fotografías que subió Maia a sus redes sociales.

"Yo iba siguiendo la ambulancia. En todo el viaje estuvo estable, delicada pero estable. No hubo agonía, no hubo sufrimiento. Simplemente quedo inconsciente por el golpe y aguanto hasta llegar al último hospital. Allí, 20 minutos de hacer el ingreso, no tuvo más signos vitales", expresó una de sus amigas para La Nación.

La joven vivía en Costa Rica desde hace cuatro años, en sus redes sociales publicaba regularmente fotos de su vida en el paraíso. "Gracias a mis amigas que son mi familia, por explotarme el corazón, el alma, por llenarme de vida, alegría y felicidad", escribió debajo de un carrusel con varias fotografías de la playa y sus amigas.

Maia Esteban post Instagram.JPG Posteo de redes sociales.

"El alma llena es poco. Gracias vida por ponerme en el mejor lugar del mundo, con las mejores personas del mundo", cerró uno de sus posteos más emotivos.

En diálogo con Clarín, su madre Silvia López expresó unas emotivas palabras por su hija: "Ha movido energías en el planeta entero. Era maravillosa, mágica, con una energía tan sana, tan pura. Va a ser duro, la voy a extrañar mucho, pero sé que brilló por todos los lugares donde se movió".

Según el medio Ecos Diarios, las cenizas de la joven ya arribaron al país, una parte será recibida en Rosario, Santa Fe, donde serán esparcidas en el estadio de fútbol Club Newell’s Old Boys. Mientras que el resto viajará a Necochea, para ser arrojadas al mar.