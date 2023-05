Tucumán: dos mujeres atacaron salvajemente a una playera

Las dos atacantes acudieron al lugar en una moto y se pusieron en la fila para cargar combustible en donde iban ubicado los automóviles, cuando en realidad hay una para motos y otra para autos. Es por eso que la empleada le explicó que debían ir a otro lugar y ellas la insultaron.

Se fueron tras los insultos, pero regresaron enfurecidas. “Una de las chicas me golpeó como está en el video, brutalmente, nadie nos podía separar, ni mis compañeros se podían acercar, otra me empujaba”, agregó la joven.

“No entiendo por qué tanta violencia, tanto enojo con una persona que no conocés. Porque ellas no me conocen, si tengo que volver, si tengo hijos, no me conocen como para agredirme, no hay otra causa”, detalló Lucía en La Gaceta de Tucumán.

Luego contó que quedó con miedo a salir y que actualmente está en reposo porque la atendieron los médicos de la ART. Pero, como si fuera poco, las agresoras se hicieron presentes en los días posteriores para amenazarla y agredirla nuevamente, pero como no estaba le dejaron la advertencia a sus compañeros.

No solo fue a hacer la denuncia por el hecho sino también a ratificarla por las amenazas. Ante esto, consiguió una restricción perimetral que les impide que se acerquen. “No me siento segura. Sí tengo miedo; por eso, decidí hacerlo público”.