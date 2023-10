Teatros porteños venden tickets con hasta un 90% de descuento: cómo conseguirlos

"El objetivo es incentivar a todos a ser espectadores y vivir la experiencia inigualable de compartir un espectáculo en vivo. Para hacerlo posible, contaremos con más de 10.000 entradas a precios realmente muy atractivos", afirmaron desde la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET).

Los interesados podrán elegir espectáculos del Paseo La Plaza, Metropolitan, Multiteatro, Lola Membrives, Picadero y Politeama, entre otros.

En tanto, dentro de los títulos se destacan Come from away, Art, Brujas, Tootsie, El equilibrista, Los bonobos, El amateur, Parque Lezama y Vote 2023 Tarico on the Rottemberg.

Entradas de teatro al 90%: cómo conseguirlas

Todos los martes de 13 a 19, el puesto de Tickets BA ubicado enfrente al Obelisco, en Diagonal Norte y Cerrito, expenderá bonos a $500 hasta agotar disponibilidad. En cuanto a las entradas, se entregarán dos por persona presentando DNI.

Con bono en mano, los acreedores del beneficio podrán presentarlo en la boletería del teatro para acceder al descuento pertinente.