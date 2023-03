Qué dijo Pablo Javkin sobre el ataque mafioso contra la familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

"Estuvimos trabajando muy fuerte, hacen esto para generar una noticia mundial. Ustedes saben lo que viene pasando. Tuvimos un año muy intenso y la única respuesta es que puede venir alguien y que no pase nada. Es muy alevoso”, reclamó el mandamás de la ciudad en diálogo con El Tres TV.

En la misma línea, Javkin remarcó “la falta de acción de los que nos tienen que cuidar y la facilidad con la que los narcos operan”. Sin embargo, reconoció que no sabe la causa que origina esta ola delictiva narco, “si por acción u omisión”.

Por otro lado, el intendente de la ciudad admitió que no le generó ningún sentimiento estar en el cartel intimidatorio que le dejaron a Lionel Messi y volvió a preguntar ante los medios: “¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo camino la ciudad como cualquier vecino, así que no me pueden correr con eso. Los que pueden evitar que desde la cárcel se genere delito no lo hacen”.

El funcionario incluso pidió la presencia del presidente Alberto Fernández, mientras contaba que el gobernador Omar Perotti ya estaba en camino a la ciudad. A la vez señaló que estuvo en comunicación con la familia Roccuzzo y que ellos les manifestaron su preocupación por la situación.

“Acá hay una familia de trabajo y ahora o los dejan abrir sus puertas. Los Roccuzzo son trabajadores desde hace muchos años, inclusive antes de que se dé el vínculo entre Antonela y Lionel. Vengan a cuidarnos a los rosarinos, a todos los que deberían estar y no están”, concluyó.

Rosario Narco: así mandan a matar gente desde las cárceles

La guerra entre bandas narcos de Rosario ya provocó 43 víctimas fatales en lo que va del año, lo que significa que en el 2023 hubo en la ciudad santafesina un homicidio cada 27 horas.