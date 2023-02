Rosario Narco: así mandan a matar gente desde las cárceles 

Este domingo, el periodista Mauro Fulco presentó un informe exclusivo para Conflicto de Intereses en el que mostró en 5 audios que demuestran cómo las bandas narcos de Rosario organizan crímenes desde las cárceles.

En las escuchas, que forman parte de documentos oficiales en poder de la justicia, se puede escuchar cómo se organizan los asesinatos, cuánto cuestan, cuántas personas participan y qué armas utilizan.

En los distintos audios se puede escuchar cómo los delincuentes cobran 100 mil pesos por asesinato, el arsenal que tienen en su poder para los distintos crímenes y hasta la planificación de cortar a un rival en pedacitos con una motosierra "a lo mexicano.

Narcos Rosario

Las escuchas

Audio 1

Persona 1: “Y amigo, para ser 5 vamos a llevar a 'galpón', vos, yo, tres, y dos más de ellos, fue: cinco. Al Nico no lo llevemos. Trolo. Vamos a llevar a Galpón".

Persona 2: "Bueno, llevamos esas dos pipas, amigo. Allá los pibes tienen más pipa y una metrita. ¿Qué decís? bien piola".

Audio 2

Persona 1: "Si amigo, te va a tirar 100 lucas. El loco te digo la posta, es de palabra. El loco quiere fiambre. Vos le hacés fiambre y el loco te va a pagar lo que vos le pidas. ¿Me entendés?"

Persona 2: "Ya se amigo, yo por eso quiero ir, boludo. Yo quiero que vayamos, ahora nosotros vamos y nosotros lo hacemos. ¿Me entendés? Bueno, me dijo que te iba a decir. Que yo te diga a vos y que él te iba a mandar a buscar la plata. Si vos le queres decir ese número, boludo. ¿Le va a alcanzar? ¿Te parece, amigo? Yo le dije a los pibes que se paga solamente si es fiambre, si no no paga nada le dije. Que tenemos que ir a lo seguro, porque si no van a dar pala, boludo. Decile que yo le doy mi palabra que todos los trabajos que vamos a hacer de ahora en adelante va a haber fiambre".

Persona 1: "Claro amigo, claro. No da para quedar mal. Escuchá, Si, yo ahí le mando. Habrá guardado el celu una hora él. Pero ahora nos vamos a activar amigo con los hermanos, con los hermanos del pibe que nos mataron. Llevan una tarta, tienen dos cajas y media de confites. Estamos bien armados amigo"

AUDIO 3

Persona 1: "Dice que después te dice, trolo, por lo que hiciste ayer. Dice “no mataron a nadie” pero después te da, Decile vos cuánto es.

Persona 2: "Y eran 600 y los dos que le pegaron. Los hacían percha. Pero… ¿qué te iba a decir? No es nada boludo, son 100 palos al menos".

AUDIO 4

Persona 1: "Amigo, ahora voy, estaba haciendo unas cosas. Pero si vamos al mismo lugar van a estar re pillos amigo. Ahora vemos donde podemos caer. Ahí hablo con los pibes".

Persona 2: "Si no, por eso boludo. Igual vamos, bajamos y nos vamos al toque. La hacemos segura. Es fijo el laburo. Tenemos que ir nomás a cualquier lugar".

AUDIO 5

Persona 1: "Hola, ¿me escuchas seba?

Persona 2: "si, soy yo"

1: "Escuchame, ¿Qué onda nosotros... (audio inentendible)

2: "¿Cómo?"

1: "¿Quién es el que vos me dijiste que aguante que termine de vender el loco, termina de vender lo que tiene y pasamos?"

2: "No, no, el loco termina de laburar porque labura legal. Pero él solo está, le está haciendo la guerra a la pelada hace una banda de tiempo. La re caga a tiros casi todos los días".

1: "Ah, bueno bueno, vos entonces me avisás si están todos ahí afuera entonces. Escuchame, y de paso vamos a buscar el tornado y de paso matamos un par de zombies. Me voy a llevar a uno, me voy a llevar. Uno hay que llevarse cuñado. Uno me voy a llevar, vos fijate. Cuando corte te mando un video que lo agarro con la motosierra. Fíjate cómo lo voy a cortar en pedazos. Bien a lo mexicano le voy a dar".

2: "Si, al o mexicano".

1: "A ver si ponemos los pies en el auto. Manden a buscar la moto y se llevan a uno. Por eso los mando cortados en pedazos y que se vayan a la casa. Te mando un video así chau con la motosierra ahí ban ban cortándolo en pedacitos. Que se vayan a la casa si no… a ver, los matamos, que se vayan todos de mi barrio. Fijate si me podes averiguar ahora si los pibes están ahí para darle un buen guachazo ahora, pero bien temprano, pero bien piola. ¿Entendés? dar en la boca, por todos lados".

2: "Listo, ahí ya te digo, si están afuera salís".

1: "Tirame vos, vos tirame la nota si están ahí afuera. Si están afuera chau".

2: "Si, hacemos así cuñado, quedate tranquilo. Lo que pasa es que te miran la jugada. Tratá de tirar tiros, no creo que vaya ahora".

1: "No, pero igual vamos a mirar la jugada ahí. Igual nos vamos a meter adentro de la casa, todo".

2: "Si, hasta adentro entren".

1: "Por eso, vamos a entrar".