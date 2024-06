Nahir Galarza rompió el silencio y reveló detalles de su relación con Fernando Pastorizzo

En este caso, el documental fue producido por Kapow y dirigido junto a Alejandro Hartmann, quien dirigió el documental de María Marta García Belsunce. También está Tatiana Mareñuk, quien fue guionista de “El fotógrafo y el cartero”, el documental sobre José Luis Cabezas.

En el tráiler se puede ver la presentación de ella misma en el llamado Nahir, el secreto de un crimen. Tiene dos capítulos y se estrenó esta semana en Prime Video: “Soy Nahir Galarza. Tengo 24 años y soy de Gualeguaychú y, bueno, ahora estoy en Paraná".

Desde un salón de la Unidad Femenina 6 Concepción Arenal, relató: “Cuando era chica era muy tímida, tenía uno o dos amigos que por ahí si me dejaban salir a jugar salía. Jugaba mucho a las muñecas. Como sabían que era lo único que me gustaba, me regalaban la casa, los accesorios, todo completo".

nahir galarza.jpg Nahir Galarza demandó al psicólogo y panelista de Bendita, Gabriel Cartañá

Habló también de la relación que tenía con el padre: “Siempre admiré mucho a mi padre, capaz no tenía una relación muy cercana, él estuvo siempre muy ausente, pero siempre cuando llegaba del trabajo me contaban lo que había hecho. No sé, cuando agarraban a una persona y se la llevaba al calabozo o cuando salía a hacer un allanamiento. Me contaba una película como si él fuera un superhéroe. Te atrapaba escucharlo contar todas esas cosas".

En cuanto a su vínculo con su expareja, contó: "Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo".

"Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O por ahí yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mí y me sentía culpable también o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana porque sabía que todos dormían. La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto", manifestó.