MTV cumple 44 años: un canal que marcó a toda una generación con videoclips y programas que hicieron historia

El spot que inauguró la transmisión proclamaba la llegada de una nueva era: la imagen del lanzamiento de la nave Apolo 11 y un astronauta plantando una bandera con el logo de MTV en la Luna.

“Damas y caballeros: rock n’ roll. Esto es, bienvenidos a MTV, Music Television, el primer canal de música y videos 24 horas del mundo. Nunca volverás a ver la música de la misma manera”, fueron las primeras palabras que se pronunciaron al aire, que resonaban con la famosa frase "un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad" de Neil Armstrong.

Embed - MTV Debut 8/1/81 Opening and 1st Video

La verdadera revolución que trajo MTV fue la consolidación del videoclip como una pieza artística que iba de la mano de las canciones y una herramienta indispensable en la promoción musical. Antes de su irrupción, la radio era la reina. MTV forzó a los artistas a pensar de otra manera. Ya no era suficiente tener una buena voz o una melodía pegadiza; la imagen y la narrativa audiovisual se volvieron cruciales. Ese cambio impulsó la inversión masiva en producciones de videos musicales, catapultando a estrellas como Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Eminem, Guns N' Roses, Metallica o Nirvana al estrellato global gracias a sus innovadoras y provocadoras propuestas a nivel imagen.

Más allá de la música, MTV se erigió como un faro de tendencias. Influyó en la moda, el lenguaje y los estilos de vida de toda una generación. Difundió éxitos, pero también géneros que la radio tradicional solía relegar, como el heavy metal, el punk y el hip-hop, y así democratizó el acceso a una diversidad musical sin precedentes.

Si bien hoy MTV ofrece más series, realities y concursos que música, aquel rol de prescriptor cultural que tuvo en los años '80 y '90 consolidó su poder e influencia en la juventud, y marcó una era en la que "ver" música era tan importante como "escucharla".

Aunque en los últimos 25 años Internet volvió a modificar la manera en la que los jóvenes consumen la música -primero con la posibilidad de descargar y compartir archivos .mp3 y luego con la llegada de plataformas de streaming como YouTube o Spotify-, el legado de MTV es innegable. Su audacia al fusionar música y televisión sentó las bases para la cultura visual contemporánea y demostró el inmenso poder de la imagen en el consumo musical.

5 programas de MTV que hicieron historia

MTV Unplugged

Fue una serie de conciertos acústicos que tuvo su máximo esplendor en la década del ‘90. Inspirado en el famoso show que Elvis Presley dio a la cadena NBC en 1968, la premisa principal del programa radicaba en presentar a artistas del momento o consagrados en un formato “desenchufado” -aunque no siempre se respetaba a rajatabla-, que les permitía mostrar una faceta más íntima y cruda de su arte.

Eric Clapton, Bob Dylan, Nirvana, Lenny Kravitz, Kiss, Metallica, Pearl Jam, The Cure, Phill Collins, Oasis, Sting, Paul McCartney, Elton John y Rod Stewart fueron algunos de los artistas que tuvieron su “Unplugged”.

De Argentina: Luis Alberto Spinetta, Charly García, Soda Stereo, Illya Kuryaki and the Valderramas y Los Fabulosos Cadillacs, entre otros.

Embed - Nirvana - All Apologies (MTV Unplugged)

Beavis & Butthead

Duró cinco años en la pantalla (de 1993 a 1997), pero se convirtió en un fenómeno cultural de los años 90. Los protagonistas de la tira eran dos adolescentes antipáticos, amantes del heavy metal y obsesionados con el sexo que “mataban” el tiempo mirando videoclips y comentándolos con su característico vocabulario lleno de risitas y exclamaciones.

Cargada de un humor transgresor, la serie ofrecía una mordaz sátira de la cultura juvenil, el consumismo y la superficialidad de la televisión de la época.

Embed - Ding Dong Ditch - Beavis and Butthead

The Osbournes

Fue un revolucionario reality show emitido entre 2002 y 2005, que abrió las puertas de la excéntrica vida doméstica del icónico líder de Black Sabbath y su familia: su esposa Sharon y sus hijos Kelly y Jack.

Lejos de la imagen satánica, el programa mostraba a un costado más “humano” de Ozzy Osbourne, a menudo desconcertado por la vida cotidiana, lidiando con problemas domésticos y las travesuras de sus hijos adolescentes.

Con su humor irreverente y una sorprendente autenticidad, "The Osbournes" se convirtió en un fenómeno global, batió récords de audiencia y sentó las bases para una nueva era de la telerrealidad, en la que la vida privada de las celebridades se transformó en entretenimiento masivo, influenciando programas posteriores como "Keeping Up with the Kardashians".

Embed - Get Stuffed | Full Episode | The Osbournes S1 EP7 | The Osbournes TV

Celebrity Deathmatch

Se emitió de 1998 a 2002 y de 2006 a 2007. La premisa del programa era simple pero efectiva: poner a combatir “hasta la muerte” a dos celebridades de la vida real en un ring de lucha libre, representadas por muñecos de plastilina, y empleando la técnica del stop motion.

Los combates iban desde enfrentamientos entre estrellas de Hollywood hasta íconos de la música y la política. El humor negro, la parodia a la cultura de las celebridades y las imágenes sangrientas –aunque caricaturescas- eran la marca registrada de un programa que no solo se convirtió en un éxito de culto, sino que también reflejó y se burló de la obsesión mediática por la fama y la controversia.

Embed - Celebrity Deathmatch: S4 E13 - The Beatles

Jackass

Duró apenas tres temporadas (de 2000 a 2002), pero se convirtió en un reality de culto, que incluso dio lugar a exitosas películas.

La novedad del programa radicó en mostrar a un grupo de amigos irresponsables realizando acrobacias peligrosas y bromas pesadas con el único fin de asombrar y hacer reír a la audiencia.

"Jackass" se caracterizó por su estética de videocámara amateur, un humor escatológico y una absoluta falta de pretensiones. Generó fascinación y preocupación por igual, a partir de su irreverencia y adrenalina.