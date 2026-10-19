Luis Casadevall presenta Aún nos queda el Alma en Pinta BAPhoto 2026 El fotógrafo español presentará el proyecto que desarrolló durante doce años en La Habana, donde captó con su cámara la resistencia, dignidad y belleza del pueblo cubano. Por Agregar C5N en









La muestra del fotógrafo Luis Casadevall irá del 22 al 25 de octubre en Pinta BAphoto 2026, la feria que aglutina a las galerías y referentes de la actividad. En ella presentará su proyecto Aún nos queda el alma, que consta de más de 65.000 fotografías que fueron tomadas durante doce años en viajes periódicos a La Habana.

Luis Casadevall tiene una obra que abreva de dos mundos disímiles, la publicidad y la fotografía, en los cuales comparte una misma pregunta: qué vale la pena contar y cómo encontrar la forma de hacerlo.

El recorrido de Luis Casadevall Casadevall construyó una sólida carrera en el mundo de la publicidad internacional con su socio Salvador Pedreño. En 1992 obtuvo el premio de Agencia Internacional del Año en Estados Unidos y el Grand Prix del Festival de Cannes. En este último fue galardonado con más de cincuenta Leones a lo largo de su trayectoria.

Sin embargo Casadevall no se quedó solo con la publicidad y encontró en la fotografía una nueva forma de expresión. Siempre fiel a su Leica, recorrió Nueva York, Tokio, Ciudad de México, Estambul y El Cairo. Pero en La Habana encontró el motor que lo llevó a regresar una y otra vez durante doce años, buscando algo que le permitiera acercarse a la esencia de sus habitantes.

En Aún nos queda el alma, se puede dar cuenta de una Cuba que va más allá de sus postales y sus símbolos habituales, representada con imágenes de situaciones cotidianas y retratos de sus habitantes. El libro cuenta con el prólogo del escritor cubano Leonardo Padura, autor de El hombre que amaba a los perros, entre otros títulos.

Este proyecto obtuvo en 2026 el premio del 16.º BíFoto Fest Award, logrando ese mismo año reconocimientos en los Berlin Photo Awards, en una demostración de la consolidación internacional de su trabajo fotográfico.