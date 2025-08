La bronca de los jubilados por el veto de Javier Milei: "Cada vez vamos a estar peor"

El periodista Rafael García Palavecino dialogó en el móvil de Argenzuela , por C5N , con unos jubilados que mostraron su fastidio tras la medida del Gobierno, que se oficializó este lunes en el Boletín Oficial. "El veto es horrible. Encima que estamos mal económicamente, cada vez vamos a estar peor. Hay plata para invertir, comprar armas y para pagarle al FMI pero para nosotros no", enfatizó un hombre llamado Jorge.

En tal sentido, una mujer llamada Nora cruzó a Milei por su postura: "Todos los que estamos acá lo tomamos muy mal porque este Gobierno hace un veto para no pagarnos $2 mil por día a los jubilados. Este hombre no quiere pagar eso mientras a las patronales del campo les concede que no paguen las retenciones".

milei karina milei Javier Milei vetó el aumento jubilatorio.

"O sea, beneficia a las patronales que juegan con la economía del país y se enriquecen y hunde a los jubilados que somos lo que le estamos sosteniendo las finanzas", agregó en esta línea.

En tanto, otra jubilada enfatizó que se encuentra "absolutamente indignada y en desacuerdo. La sensación es que esto es parte de la represión".

El veto del Gobierno a los aumentos para jubilados, la moratoria y la emergencia en discapacidad

El presidente Javier Milei vetó, tras algunos días de suspenso, las leyes 27.791, 27.792 y 27.793 sancionadas por el Congreso, que disponían una nueva fórmula de aumento a los jubilados, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Ahora, el oficialismo deberá defenderlo en la Bicameral.

La medida se implementó a través del Decreto 534/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y todo el Gabinete.

Según el texto, las iniciativas implicaban un gasto adicional de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026. Para el Gobierno, esto se decidió "sin haber realizado los adecuados cálculos actuariales ni haber contemplado los recursos necesarios para afrontarlo, atentando en forma manifiesta contra la sustentabilidad".

"Cuando se le da la espalda al equilibrio fiscal y al cuidado de las cuentas públicas, los resultados son por demás conocidos y quienes más sufren son los que menos tienen", insistió el Presidente.

La norma también sostiene que las leyes fueron sancionadas con "graves vicios reglamentarios" en el Senado, al no cumplirse los procedimientos previstos y aprobarse con mayorías incorrectas. Además, se señaló que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto, obligando a recurrir a "emisión monetaria, suba de impuestos y/o endeudamiento".