El duro testimonio de la madre de Cecilia Strzyzowski: "Me quitaron todo pero no me quitaron el miedo"

La madre de Cecilia Strzyzowski , Gloria Romero, ratificó que la mayoría de los elementos encontrados eran de su hija, convocó a una marcha este domingo y expresó: " Me quitaron todo pero no me quitaron el miedo".

En conferencia de prensa, la mujer estuvo acompañada por Madres del Dolor y reclamó: "No deberíamos hacer marchas para que la justicia haga lo que corresponde. Y o los necesito acá y el que no pueda venir que haga un sticker o que agarren la camiseta de Argentina, la del mundial que todo el mundo tiene y pongan una estrella rosa que diga 'justicia por Cecilia'".

"La mayoría de las cosas encontradas eran de mi hija por eso hoy estoy quebrada pero mañana me levanto y soy brava y esperen la revancha... Me quitaron todo pero no me quitaron el miedo", reflexionó la madre de Cecilia.

En diálogo con la prensa local y nacional, la mujer destacó que "hay más de 18 mujeres desaparecidas en un año y medio en Chaco" por lo que pidió movilizarse por todas ellas y por su hija: "Soy sólo una ama de casa le pido a todo el Chaco, comunidades y localidades que vengan el domingo a apoyarme".

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.