El análisis no verbal de los rugbiers en el juicio por el crimen de Fernando Baéz Sosa

HUGO TOMEI

Lescano explicó qué significó que el abogado de los rugbiers escondiera las manos entre las piernas mientras estaba sentado. "Es el gesto de la vergüenza", reveló.

"Cuando tenemos vergüenza, cuando nos sentimos mal y no estamos a la altura de las expectativas de nuestro entorno, nuestro cuerpo tiende a esconder las manos", agregó.

"Da un paso para atrás cuando comienza a hablar Thomsen. El resoplido es de total inconformidad cuando toma la palabra. Significa un gesto calificador de hastío, rechazo, lo quita a Thomsen de marco visual porque el abogado esta enojado. Thomsen se acaba de ir del libreto", destacó. Respecto "al amague" que le hace el abogado a su defendido con el micrófono, el especialista aseguró "que actúa como un profesor en una clase".

EMILIA PERTOSSI

La asistente del abogado Tomei y hermana de dos acusados "mostró durante el alegato una cantidad de emociones negativas dirigidas a Tomei, eso significa que hay una grieta en el equipo", sostuvo.

"´El 7 de espadas´ que hace con su rostro, corresponde al desprecio", manifestó y agregó: "Una gestualidad que mostró en el inicio del alegato cuando Tomei trata de empatizar luego de que la madre de Fernando habló. En vez de defender a los acusados, comenzó a justificar las palabras de la mama de Fernando".

MATIAS BENICELLI

"Las manos de él no han dejado de moverse, es un gesto de tensión extrema, los codos están hacia atrás, y justo entre sus dos compañeros se hace chiquito, se tapa los genitales", explicó

"Él fue el joven que padeció más, el que sufrió el proceso judicial. Cuando tenía el barbijo puesto, tenía los parpados elevados todo el tiempo, mostrando miedo. Durante el alegato y cuando toma la palabra mete la mano en el bolsillo y rápidamente la saca, como si alguien le dijera que está mal", reveló.

BLAS CINALLI

El dedo medio está levantado mientras toma el micrófono, eso se llama "fuga emblemática", ocurre cuando estamos a disgusto con lo que estamos pasando", indicó y agregó que "el dedo levantando es insulto gestual inconsciente, insultó sin darse cuenta a los jueces y a su entorno". "Cuando los demás hacen uso de la palabra, alza el mentón y la mirada en un gesto de desafío, pero en un contexto como este, no se si estaba rezando", añadió.

LUCAS PERTOSSI

"Las dos manos aferradas al micrófono y enlazar los dedos, sabemos que se utiliza para el ruego, pedir por favor, y presupone un grado de desventaja que tiene con el entorno. Es una decisión inconsciente", sostuvo.

MAXIMO THOMSEN

"Hay un elemento que nos hace interpretar el llanto de Thomson como un llanto legítimo y genuino: podemos simular el rostro pero no podemos simular la respiración que es un alternante calificador", indicó el especialista.

"Él levanta y respira casi agitado que es una suerte de ahogo que hacemos únicamente cuando nos sentimos angustiados", lanzó. "No sabemos por qué está angustiado porque la comunicación no verbal no nos explica las causas. Puede estar angustiado porque está arrepentido por lo que hizo o no" agregó.

ENZO COMELLI

"Sus palabras fueron recitadas como si fuera una lección de la secundaria, pide perdón con una entonación ascendente, cuando en realidad cuando uno pide perdón lo hace con una entonación descendente", aseguró.

AYRTON VIOLAZ

"Hace un gesto con el cable, lo tira, lo mira, esto pasa en oratoria, van con tanta tensión que terminan tocando objetos de alrededor más que mirar al publico. Está totalmente nervioso", explicó.

CIRO PERTOSSI

"El joven tiene los codos elevados y hacia delante. Es un gesto de poder", concluyó.