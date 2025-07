Está en Netflix, la protagoniza Robert De Niro y es un éxito rotundo

Con una mezcla equilibrada de humor y emoción, Mi papá es un peligro se posicionó rápidamente entre lo más elegido de Netflix en Argentina. La película, protagonizada por Robert De Niro y escrita por Sebastian Maniscalco, propone un enfoque fresco a una fórmula conocida: el choque entre familias opuestas. Sin embargo, su valor no radica solo en los gags, sino en la manera sincera y afectuosa con la que retrata los vínculos intergeneracionales.

Basada en una historia real, la película toma como punto de partida la propia experiencia de Maniscalco al presentar a su padre inmigrante italiano a la familia de su prometida estadounidense. A partir de ese núcleo autobiográfico, construye una comedia de enredos que no cae en lo caricaturesco, sino que se apoya en conflictos reales como la diferencia de clases, los contrastes culturales y la búsqueda de aceptación.

Con un ritmo ágil y un guion eficaz, la producción logra mantenerse liviana sin perder profundidad. El resultado es una película familiar que entretiene, hace reír y, por momentos, invita a reflexionar sobre las raíces, las identidades y la forma en que cada uno lleva adelante sus tradiciones.

papa-peligro-4.jpeg La película protagonizada por De Niro ya es una de las más vistas en Netflix Argentina.

Netflix: sinopsis de Mi papá es un peligro

La historia sigue a Sebastian, un joven de origen italiano que decide presentar a su padre, Salvo, a la familia de su novia Ellie. Lo que parecía una simple convivencia de fin de semana se transforma en un cúmulo de situaciones incómodas, diferencias irreconciliables y momentos absurdos. Los padres de Ellie, encarnados por Kim Cattrall y David Rasche, representan la sofisticación estadounidense, mientras que Salvo, barbero siciliano, defiende con orgullo su identidad migrante.

El film aborda con ternura y sarcasmo los choques de valores: tradición vs. modernidad, autosuficiencia vs. privilegio y esfuerzo vs. herencia. Todo esto sin caer en juicios ni estereotipos extremos, sino construyendo una comedia que encuentra su fuerza en la humanidad de los personajes.

Tráiler de Mi papá es un peligro

Reparto de Mi papá es un peligro

El elenco está liderado por Robert De Niro, quien interpreta con maestría a Salvo, el padre tradicionalista que, sin renunciar a su visión del mundo, busca conectar con el entorno de su hijo. Lejos del arquetipo del “suegro temido”, De Niro aporta matices emocionales que enriquecen su papel. Lo acompañan:

Sebastian Maniscalco

Leslie Bibb

Anders Holm

David Rasche

Brett Dier

Kim Cattrall

Adan James Carrillo

La película ya se ubica en el Top 10 de Netflix Argentina, validando que las historias con raíz personal y ejecución cuidada aún tienen un lugar destacado en el catálogo global.