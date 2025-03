Pepe Mateos, el fotógrafo que retrató a Pablo Grillo herido: "Quedé muy impactado de la manera que lo ví en el suelo"

En una entrevista en el programa Indomables, con la conducción de Mariana Brey y Diego Brancatelli, el experimentado reportero, responsable de las históricas fotos que esclarecieron el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002, relató lo sucedido en los alrededores de Congreso. "Cuando voy hacia Irigoyen, me encuentro a un grupo de gente atendiendo a alguien. Yo pensé que sería alguien ahogado sofocado por los gases, pero cuando me acerco veo sangre en la cara en un chico con una cámara que no lo conocía", comenzó el relato Mateos.