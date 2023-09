Cómo se escribe correctamente: en frente o enfrente

En esta ocasión, los expertos en la materia han revelado la forma correcta de escribir una frase que genera muchas dudas: ¿es en frente o enfrente?

Embed

En frente o enfrente: cómo se escribe correctamente

La Real Academia Española es la institución a cargo de regular la forma en la que debemos escribir cada palabra en el lenguaje español. Permite consultar permanentemente las diferentes aceptaciones, así como también los significados y sus sinónimos.

En esta ocasión, la RAE, indica que, tanto en frente como enfrente, son formas válidas de referirse a esta palabra y poseen también el mismo significado. Es por eso que ninguna de las dos alternativas provoca un error gramatical.

Pese a esto, es importante remarcar que la recomendación es usar enfrente, que es mayoritaria y preferible que la locución en frente.

Si vamos a la definición de enfrente, encontramos que:

Adverbio de lugar que significa 'a o en la parte opuesta'. Puede usarse con verbos de movimiento o de estado. Es también válido el uso de la locución adverbial en frente, escrita en dos palabras.

2. Por su condición de adverbio, no se considera correcto su uso con posesivos: enfrente mío, enfrente suyo, etc. (debe decirse enfrente de mí, enfrente de él, etc.).

Embed

Algunos ejemplos para entender más este concepto