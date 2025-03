Camarazo en el Congreso: trabajadores de prensa repudiaron el brutal ataque a Pablo Grillo.

"Fuera, fuera, fuera Bullrich, fuera", fue uno de los cánticos que más se escucharon en la manifestación, donde insistieron en el pedido de renuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsable del fuerte operativo de represión desplegado en la jornada de ayer.

Mientras tanto, se conoció un nuevo parte médico en que los profesionales revelaron que aún no pudieron completar los estudios que iban a realizarle debido a su delicada situación.

Embed #AHORA Camarazo en solidaridad con el fotógrafo gravemente herido, Pablo Grillo, en la represión de ayer a manos de Bullrich pic.twitter.com/m5MOX5GavY — Periodismo de Izquierda (@PeriodismoDeIzq) March 13, 2025

Embed Camarazo en Solís e Yrigoyen donde fue disparado Pablo Grillo pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich pic.twitter.com/yyie5FNmES — Barricada TV (@barricadatv) March 13, 2025

Pepe Mateos, el fotógrafo que retrató el ataque a Pablo Grillo: "La crueldad del Gobierno es tremenda"

En medio de los incidentes que se desarrollaron en el Congreso por la marcha de jubilados e hinchas, el fotógrafo independiente Pablo Grillo sufrió una fractura de cráneo luego de recibir un impacto de un cartucho de gas lacrimógeno. El momento fue retratado por su colega José "Pepe" Mateos, quien aseguró que "el Gobierno es cruel".

Mateos tiene décadas en el oficio de reportero gráfico y gracias a sus fotos se probó la responsabilidad de la Policía bonaerense en el asesinato de Kosteki y Santillán, ocurrido en 2002 en la estación Avellaneda, cuando los medios hablaban de “enfrenamientos” y que los muertos eran por la “crisis”.

“Lo que se puede escapar cuando ves una imagen de esas es la sensación del momento. Por momentos me quedaba desactivado, no podía… me rescataron un par de veces porque quedaba en medio de los gases y me quedaba perdido”, indicó Mateos en C5N.

Fue entonces que contó: “Cuando logré ver a este chico Pablo y vi la forma en la que estaba el cuerpo, que estaba respirando, enseguida me di cuenta de que era algo grave. Hice dos fotos y me corrí porque estaba molestando”.

“Estaba al lado prácticamente cuando fue el impacto. Ahí comprendí la gravedad de lo que estaba sucediendo. No me involucré más porque me pegó mal. La Policía no tendría que haber actuado. La Policía está provocada por un montón de factores, hubo infiltrados. Hay provocaciones. Que se le paren frente a los jubilados de esa manera…”, sumó.