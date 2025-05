Una histórica conductora regresa a la televisión tras su tumultuosa salida

Finalmente, se confirmó la primicia de Rating Cero: Carmen Barbieri selló su contrato con El Nueve en el día de ayer, luego de una trunca y escandalosa negociación y de que el canal la había puesto en una lista negra para que no se hable de ella en ninguno de los ciclos, algo que se cumplió a rajatabla. “No nos pusimos de acuerdo, pero no cierro la puerta”, había dicho Carmen luego de que no acordaran en la primera reunión, en donde pidió más dinero para comandar el ciclo.