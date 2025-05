La sorpresiva revelación amorosa en Gran Hermano: "Siempre fui re tramposa..."

Durante una conversación entre Katia, Lourdes y Sandra, esta última se animó a hablar de su pasado y sorprendió. " Siempre fui re tramposa . En la época de los éxitos de Rodrigo, yo me estaba separando del papá de las nenas y yo salía con 200 a la vez . Tenía un amante , que era compañero del laburo, y para Navidad le regalé un caballito de oro . No me arrepiento", confesó la platense.

Ante esto, Katia y Lourdes sorprendieron al comentar "Esta era re zorra" y "Mal, re puta", aunque ambas lo hicieron en un tono de broma y con una clara comprensión de su situación. Por el lado de las redes sociales, el público se mostró muy a favor de este tridente y hasta pidieron que tengan su propio programa de streaming en el que hablen de sus vidas privadas.

Otra que se animó a hacer una confesión personal fue la Tana, quien contó qué le molesta de una pareja: "No me gusta estar con un chabón y ver 5.500 en sus seguidos, todo tetas y culos, no me faltes el respeto. Me incomoda ver como le das like a los culos. Eso no lo entiende cualquiera". Esto no hizo más que generar empatía entre el público de Gran Hermano y podría ayudarla a permanecer en la casa con la placa positiva.

