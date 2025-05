Represión en el Congreso: hirieron al Padre Paco durante la marcha de los jubilados

Francisco Olveira, que integra el grupo Opción por los pobres, sufrió un corte debajo del ojo derecho, producto de la agresión policial: "Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal".

Durante una nota con el móvil de C5N, el Padre mostró su desazón por lo ocurrido: "La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no".

Nueva represión en el Congreso de las fuerzas de seguridad