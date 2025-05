Explosiva pelea entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada por El Eternauta: "El día que tengas tu programa..."

"Eliseo, el protagonista de El Encargado es mucho más individualista. (La serie) está relacionada a cierta bajada de línea conectada a los libertarios y El Eternauta va más por el lado que "nadie se salva solo", una frase que ha usado mucho el peronismo", relató.

En ese momento, la panelista lo interrumpió: "No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí...", comentario que hizo reaccionar de la peor manera a Lussich: "¡Cuando conduzcas el programa de Andrea Taboada, no lo refuerces!"

"Te digo que creo que está instalado y si a vos no te gusta, es otra cosa. No me digas si tengo que reforzar o no tengo que reforzar algo", respondió incómoda Taboada.

Ante la tensión que se vivía en el estudio de América y el silencio del resto del equipo, el periodista concluyó: "Te pedí que me dejes hacer el programa que yo tengo ganas y el día que vos tengas tu programa, instala los temas que vos tengas ganas".