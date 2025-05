Patricia Bullrich respondió las críticas por sus múltiples afiliaciones partidarias: "Es un título mentiroso"

La Ministra de Seguridad apuntó contra el PRO, luego de dejar el espacio, y realizó una defensa de su historial político donde formó parte de siete partidos. "La historia de la Argentina es una de coaliciones y alianzas, pero algunos insisten en decir las cosas como quieren y no como son", consideró.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , respondió este miércoles las críticas recibidas desde el PRO, por sus múltiples afiliaciones partidarias a lo largo de su historia. " Es un título mentiroso ", aseguró para luego recordar que "la historia de la Argentina es una de coaliciones y alianzas, pero algunos insisten en decir las cosas como quieren y no como son".

La diputada del PRO María Eugenia Vidal había cuestionado a la funcionaria del Gobierno al considerar que con su paso al espacio libertario suma el "séptimo partido político". “No cambiaría de equipo de fútbol. Mi papá me hizo de Boca, perdimos y ganamos pero nunca se me ocurriría cambiar de equipo”, ironizó en una entrevista televisiva.