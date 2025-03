Pepe Mateos, el fotógrafo que retrató el ataque a Pablo Grillo: "La crueldad del Gobierno es tremenda"

“Lo que se puede escapar cuando ves una imagen de esas es la sensación del momento. Por momentos me quedaba desactivado, no podía… me rescataron un par de veces porque quedaba en medio de los gases y me quedaba perdido”, indicó Mateos en C5N.

Fue entonces que contó: “Cuando logré ver a este chico Pablo y vi la forma en la que estaba el cuerpo, que estaba respirando, enseguida me di cuenta de que era algo grave. Hice dos fotos y me corrí porque estaba molestando”.

“Estaba al lado prácticamente cuando fue el impacto. Ahí comprendí la gravedad de lo que estaba sucediendo. No me involucré más porque me pegó mal. La Policía no tendría que haber actuado. La Policía está provocada por un montón de factores, hubo infiltrados. Hay provocaciones. Que se le paren frente a los jubilados de esa manera…”, sumó.

Apuntó directo contra las directivas y aseguró que “esta manifestación de crueldad de parte del Gobierno es tremenda. Es la misma a la catástrofe en Bahía Blanca, en Tucumán. Es una manifestación constante del desinterés del crecimiento de la población. Discutimos si la policía está bien o está mal, pero ¿qué hace Gendarmería en el Congreso?”.

Por último, apuntó contra Patricia Bullrich: “Escuché al padre de Pablo y condensa todo el sentir, la indignación y la bronca que estamos acostumbrados a las barbaridades de Patricia Bullrich. No sé si esa mujer está con sus capacidades intelectuales en uso. No tiene capacidad de pensamiento. Hemos llegado a un nivel en que no podemos discutir algo desde la lógica”.

Operaron a Pablo Grillo, el fotógrafo agredido por la Policía: su pronóstico es reservado y crítico

"Pablo salió de cirugía, su pronóstico es reservado y crítico. Se encuentra en terapia intensiva. Pudieron bajar la presión intracraneal y reconstruir algo del tejido. La respuesta pupilar fue, en principio, buena", precisó el padre del fotógrafo.

Se informó que se buscan donantes de sangre de cualquier grupo y factor. Los mismos deberán presentarse en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía (General Urquiza 609, CABA) el día jueves 13 de marzo a la mañana, con su DNI.