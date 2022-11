Ataque al personal médico en Mendoza: "Si no podés estar 24 horas haciendo testeos, no vengas"

"Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas" , así le respondió un hombre que esperaba ser hisopado en Tunuyán, Mendoza, a una trabajadora de salud , cuando ella le planteo que no tenía tiempo para ir al baño entre testeo y testeo.

Uno de los hombres que estaba en la sala de espera le recriminó: “Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”. La trabajadora de salud se quiebra aún más emocionalmente y contesta que no está "al pedo" y que está dando "lo que más puede". “Más no puedo hacer, no he parado de atender”, expresó la profesional de la salud..

Las autoridades de la provincia se alarmaron ante los diversos episodios, que se están dando en estas semanas, de violencia y agresión al personal médico en centros de testeo y de vacunación. En muchos de ellos tuvo que intervenir la policía.

“Ante reiterados hechos de violencia en los centros de hisopados y vacunación contra el personal de la salud, el Gobierno de Mendoza solicita a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad”, destacaron en un comunicado desde el Ministerio de Salud de la Provincia.