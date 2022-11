Alerta meteorológica por tormentas intensas para 45 localidades argentinas

Localidades bajo alerta amarilla por tormentas intensas

El alerta rige para los siguientes departamentos o municipios:

Buenos Aires: Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist.

Bahía Blanca, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Villarino, Monte Hermoso, Patagones, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist. La Pampa: Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel.

Caleu Caleu, Hucal, Curacó y Lihuel Calel. Río Negro: Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta, meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo y General Roca.

Conesa, Adolfo Alsina, San Antonio, Valcheta, meseta de Pilcaniyeu, meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, El Cuy, Veinticinco de Mayo y General Roca. Neuquén: Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Confluencia, este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú. Mendoza: zona baja de Malargüe, General Alvear, zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, precordillera de Las Heras, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú.

zona baja de Malargüe, General Alvear, zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, valles de San Carlos, valles de Tunuyán, valles de Tupungato, precordillera de Las Heras, Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. Chubut: costa de Biedma.

Alerta por tormentas 28 de noviembre

Recomendaciones del SMN para las localidades bajo alerta amarilla

El SMN recomendó a los habitantes de las zonas afectadas que no saquen la basura y retiren los objetos que impidan que el agua escurra. También aconsejó evitar las actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Además el SMN recomendó estar atento ante la posible caída de granizo y mantenerse informado por las autoridades. Recordó que es útil tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.