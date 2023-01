Alberto Fernández presentó un nuevo alimento con tecnología desarrollada por el Conicet

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1618648121340215318 "Estamos llamados a desarrollar ciencia y tecnología, a agregar valor a los productos que industrializamos y dar mejor calidad de vida a los argentinos y al mundo a la hora de exportar". El presidente @alferdez en el lanzamiento de un alimento con tecnología del @CONICETDialoga pic.twitter.com/97VXb9soEV — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 26, 2023

"Es un día importante para que todos. Muchas veces gran parte de los argentinos pensamos que la ciencia y la tecnología es una cosa destinada a personas muy estudiosas y no sabemos cómo se materializa en la vida cotidiana. Pero el desarrollo de la ciencia y tecnología es lo que garantiza el desarrollo y la prosperidad de las sociedades", afirmó el mandatario desde la planta de Danone en Longchamps, provincia de Buenos Aires.

“La ciencia y la tecnología garantizan el desarrollo de una sociedad. El Estado debe ocuparse de nutrir a las infancias", agregó Fernández en un encuentro en el que estuvo acompañado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, la presidenta del Conicet, Ana Franchi, y el CEO y vicepresidente senior de Danone Cono Sur, Juan Garibaldi.

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1618649610179723271 "No hay mejor inversión que pueda hacer el Estado que la que hace en educación, conocimiento, ciencia y tecnología porque ahí uno invierte en el futuro". El presidente @alferdez en el lanzamiento de un alimento con tecnología del @CONICETDialoga. pic.twitter.com/l7K8koXMm3 — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 26, 2023

También estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, autoridades nacionales, provinciales y municipales, autoridades Conicet, de Danone, de la embajada de Francia entre otros.

"La mejor inversión que puede hacer el Estado es la que hace en educación, conocimiento y tecnología porque uno invierte en el futuro", completó el mandatario.

https://twitter.com/alferdezprensa/status/1618652533034991622 "Uno de los objetivos del Estado es garantizar la buena alimentación de los chicos. Alimentarse es preparar a los nuestros para que desarrollen su potencial humano del mejor modo". El presidente @alferdez en el lanzamiento de un alimento con tecnología del @CONICETDialoga. pic.twitter.com/3T6iiOupNP — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) January 26, 2023

Por su parte, Filmus manifestó que el lanzamiento representa para él un "doble orgullo" por ser investigador del Conicet y por ser parte de "un gobierno que ha puesto a la ciencia y tecnología y a la articulación de lo publico y privado en un lugar central".

"Hay quienes creen que la inversión en ciencia es superflua pero no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado si no es en base a ciencia y tecnología. Se invierte en ciencia para resolver los problemas de la gente, no para los investigadores", remarcó el ministro.