Wanda Nara estaría de novia con un jugador de Boca: las pruebas que lo confirman

La empresaria deslizó que se estaba viendo con un futbolista que disputaba el Mundial de Clubes, aunque evitó revelar su identidad. Quién es el joven que impulsó a la ex de Mauro Icardi a volver a apostar en el amor.

En medio de su litigio con Mauro Icardi por la escandalosa separación, Wanda Nara no pierde tiempo y aparentemente tiene nueva pareja, un futbolista de Boca.

Hace unas semanas Wanda contó en TDT que se hablaba con uno del Mundial de Clubes. Me llamó la atención pero dije bueno capaz vende humo o ni es de acá



pic.twitter.com/Vp9fWgkk4E — fefe (@fedeebongiorno) July 5, 2025

"Wanda, estos días, estuvo subiendo unas imágenes donde se la ve en un auto. Viene subiendo fotos con un vehículo particular, un Mustang ploteado. Y resulta que este futbolista subió su cuenta privada, una foto del mismo auto, previo a esto, donde se ve la patente", relató el influencer Fede Bongiorno en LAM.

anillo Wanda y COsta con el mismo anillo

Luego de contar que la información le llegó por parte de una seguidora muy allegada al futbolista, desarrolló más puntos de la investigación: "Pudimos corroborar que la patente es la misma y que tienen el mismo anillo que estuvieron usando estos días. Yo no puedo asegurar qué tipo de relación tienen. Dudo que sea amistosa por cómo viene la mano, pero él parece que le presta el auto”.

Ángel De Brito contó que fue a chequear directamente con la mediática y ella lo negó rotundamente. En paralelo, al futbolista lo vincularon con una modelo llamada Candela, pero ella también se despegó del jugador de Boca durante las últimas horas.

"Hoy Wanda entró al chateau con este auto, con la misma patente, no es que tenía uno parecido”, dijo el conductor de LAM. Además, en Instagram no se siguen, pero ella le da like a sus posteos. ¿Romance confirmado?